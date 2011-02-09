سمفونی "بصیرت" در نشست افق رسانه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این سمفونی عظیم که موسیقی آن را علی‌اکبر قربانی و شهرام توکلی تنظیم و شعر را عبدالحسینی سروده بود با رهبری بیگلری‌پور و خوانندگی عبدالحسینی در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیما اجرا شد. در این جلسه تعدادی از قطعات خاطره‌انگیز دوران انقلاب شکوهمند اسلامی اجرا شد.

در این نشست که بیست و یکمین جلسه از نشست‌های تخصصی افق رسانه بود، عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما موسیقی را یکی از تأثیرگذارترین هنرهای جامعه بشری دانست که به مثابه‌ یک رسانه، نقش بالایی در شکل‌دهی فرهنگ، احساسات و رفتار جامعه دارد.

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه این نشست با بررسی مبانی فقهی موسیقی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و شاخص‌های موسیقی فاخر و متعالی گفت: تولید و بهره‌گرفتن از موسیقی متعالی و هدف‌دار، منطبق با ارزش‌ها و معیارهای فرهنگ ایرانی ـ اسلامی با داشتن رنگین کمانی از موسیقی اقوام ایرانی در قالب نغمه‌ها، نواها و سرودهای معنوی، حماسی، شورآفرین، وحدت افزا، نشاط ‌آور و امیدگستر با استفاده از گنجینه بیکران شعر و ادبیات فارسی و ظرفیت‌های ارزشمند جامعه‌ هنرمندان متعهد موسیقی کشور، از اولویت‌های رسانه ملی محسوب می‌شود و عرضه چنین آثاری، گامی بلند در جهت هویت‌بخشی، ترویج اخلاق و امید در جامعه خواهد بود.



ضرغامی افزود: موسیقی در رسانه ملی مانند رودخانه‌ای جاری است و تمام ساختارهای موجود هر کدام به نحوی از آن بهره می‌برند. آشنایی مدیران در سطوح مختلف با امر موسیقی و کم کردن شکاف بین خود و هنرمندان موسیقی و نزدیک کردن افق‌های نظری و عملی از مهمترین وظایف سازمانی است. مدیران به ویژه مدیران میانی در حوزه تولید در حد خود باید موسیقی شناس باشند.

رئیس رسانه ملی از تولید سالیانه 1000 اثر موسیقایی در مرکز موسیقی سازمان و مراکز استان خبر داد و افزود: در آینده با تشریح دقیق‌تر سیاست‌های سازمان در حوزه موسیقی باید ظرفیت‌های مراکز دیگر تولید در خارج سازمان به این سقف افزوده شود.

وی با بیان ارجحیت کیفیت بر کمیت در تولیدات موسیقی گفت: آثار موسیقیایی به ویژه ملودی‌های خوب و دلنشین بر خلاف دیگر ساختارها مثل کارهای نمایشی با تکرار جا می‌افتند و ذائقه سازی به عنوان یکی از مأموریت‌های رسانه ملی در همین چارچوب محقق می‌شود.

رئیس سازمان صدا و سیما با بیان اهمیت "سفارش محوری" در آثار موسیقایی گفت: همه تولیدات رسانه ملی باید از موسیقی مناسب که مقوم آن ساختار است به صورت حرفه‌ای و تأثیرگذار بهره‌مند باشند و اعتبار مشخصی از هر پروژه به این امر اختصاص یابد.

وی با تشریح اهمیت و جایگاه موضوعاتی از قبیل ملودی، سازبندی، نماهنگ، موسیقی کودک و نوجوان، محلی و مقامی، حماسی و تهییجی و موسیقی متن فیلم و سریال، از جوان گرائی و استعدادیابی با محوریت بزرگان موسیقی و پیش‌کسوتان این عرصه به عنوان یکی از اولویت‌های فعلی نام برد.

ضرغامی متغیرهای مختلف از جمله تصویر، ساختار برنامه، زمان پخش، میزان پخش، توزیع قطعات در یک جدول پخش، نوع شبکه‌، هماهنگی با شبکه‌های موازی و ... را در انتخاب نوع موسیقی بسیار مؤثر دانست و بر اهمیت کلام، ریتم و فضای معنوی حاکم بر اثر در سلامت و پاکی آن قطعه تأکید کرد.

رئیس سازمان صدا و سیما با تبیین وظایف حوزه برون‌مرزی و سیاسی در تولید و تأمین آثار موسیقایی و استفاده مناسب از آرشیو غنی‌ سازمان بر اهمیت پژوهش، نظرسنجی دوره‌ای، تأثیرسنجی قطعات مختلف موسیقی، استفاده از فناوری‌های نوین و آموزش مستمر در این عرصه تأکید کرد.

وی شعر را یکی از عوامل اصلی و هویت بخش موسیقی دانست و با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی که "شعر ثروت ملی است" افزود: توجه به سلامت زبان و شیوایی و اصالت زبان فارسی، رسائی و سادگی و پرهیز از دشوار نویسی، پرهیز از واژگان و تعابیر غیرفرهنگی و جاهلانه، پرهیز از صراحت غیرهنری و شعارگونگی کلام، نوآوری و خلاقیت در مفاهیم (علت ماندگاری اشعار در ادبیات ایران زمین) مقابله با ترویج آشفتگی زبانی و پریشانی معنائی، ترویج ارزش‌های برآمده از فرهنگ انقلاب، پرهیز از تکرار و تقلید و گسترش روحیه امید و پویائی از مهمترین دغدغه‌های مدیریت رسانه ملی در این حوزه است.