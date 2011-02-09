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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

برنامه های شبکه کردستان از حالت کلیشه ای و یکنواخت خارج شوند

برنامه های شبکه کردستان از حالت کلیشه ای و یکنواخت خارج شوند

سنندج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شهرستانهای سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خواستار تجدید نظر در زمینه تولید و پخش برنامه های شبکه استانی مرکز کردستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فخرالدین حیدری شامگاه سه شنبه در جریان دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: تاثیر رسانه ملی در میان مردم بسیار زیاد است و به دلیل این میزان اهمیت باید در برنامه های تولیدی صدا و سیمای مرکز کردستان در جهت جذب بیشتر مخاطب تجدید نظر صورت گیرد.

وی عنوان کرد: رسانه ملی باید برای تمامی اقشار و مخاطبین متنوع خود برنامه های مناسبی داشته باشد و در اصل فلسفه راه اندازی شبکه های استانی در کشور، تکیه بر پخش برنامه های متناسب با نیاز مردم هر منطقه و استان است که متاسفانه در حال حاضر این مهم در استان کردستان در حد بسیار پائینی رعایت می شود و به همین دلیل میزان تاثیرگذاری و مخاطبان سیمای مرکز استان پائین است.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: پخش برنامه های مذهبی متناسب با نیازهای مردم اهل سنت در استان کردستان با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین پخش برنامه های در حوزه های اخلاق و معارف اسلامی با بهره گرفتن از علما و روحانیون بومی استان کردستان می تواند پایه های وحدت در جامعه را تقویت کرده و بر مخاطبان این رسانه نیز بیافزاید.

وی خواستار تشکیل گروه معارف و علوم اسلامی با مشارکت علما و روحانیون بومی استان در شبکه محلی کردستان شد و بیان داشت: در صورتی که رسانه ملی نتواند نیاز مخاطبان خود را در حوزه های مختلف تامین کند، با توجه به وجود تکنولوژی های جدید مردم نیازهای خود را از شبکه ها و رسانه های دیگری تامین می کنند که بدون شک این رسانه های غربی و خارج از نظام در راستای اهداف و برنامه های انقلاب اسلامی حرکت نمی کنند.

حیدری خواستار حمایت بیشتر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از علما و روحانیون اهل سنت و توجه بیشتر به مسائل معیشتی این قشر شد و گفت: روحانیون استان کردستان علیرغم تمامی کمبودها و مشکلاتی که دارند از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن ایستاگدی کرده و از این آزمون ها سر بلند خارج شده اند و امروز مسئولان نیز باید قدرشناس این همه رشادت و فداکاری باشند.

در دیدار نمایندگان مردم کردستان در مجلس با نماینده ولی فقیه در استان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز حضور داشتند.

کد مطلب 1249433

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