برنامه های شبکه کردستان از حالت کلیشه ای و یکنواخت خارج شوند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فخرالدین حیدری شامگاه سه شنبه در جریان دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اظهار داشت: تاثیر رسانه ملی در میان مردم بسیار زیاد است و به دلیل این میزان اهمیت باید در برنامه های تولیدی صدا و سیمای مرکز کردستان در جهت جذب بیشتر مخاطب تجدید نظر صورت گیرد.

وی عنوان کرد: رسانه ملی باید برای تمامی اقشار و مخاطبین متنوع خود برنامه های مناسبی داشته باشد و در اصل فلسفه راه اندازی شبکه های استانی در کشور، تکیه بر پخش برنامه های متناسب با نیاز مردم هر منطقه و استان است که متاسفانه در حال حاضر این مهم در استان کردستان در حد بسیار پائینی رعایت می شود و به همین دلیل میزان تاثیرگذاری و مخاطبان سیمای مرکز استان پائین است.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: پخش برنامه های مذهبی متناسب با نیازهای مردم اهل سنت در استان کردستان با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و همچنین پخش برنامه های در حوزه های اخلاق و معارف اسلامی با بهره گرفتن از علما و روحانیون بومی استان کردستان می تواند پایه های وحدت در جامعه را تقویت کرده و بر مخاطبان این رسانه نیز بیافزاید.

وی خواستار تشکیل گروه معارف و علوم اسلامی با مشارکت علما و روحانیون بومی استان در شبکه محلی کردستان شد و بیان داشت: در صورتی که رسانه ملی نتواند نیاز مخاطبان خود را در حوزه های مختلف تامین کند، با توجه به وجود تکنولوژی های جدید مردم نیازهای خود را از شبکه ها و رسانه های دیگری تامین می کنند که بدون شک این رسانه های غربی و خارج از نظام در راستای اهداف و برنامه های انقلاب اسلامی حرکت نمی کنند.

حیدری خواستار حمایت بیشتر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور از علما و روحانیون اهل سنت و توجه بیشتر به مسائل معیشتی این قشر شد و گفت: روحانیون استان کردستان علیرغم تمامی کمبودها و مشکلاتی که دارند از بدو پیروزی انقلاب تاکنون در تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن ایستاگدی کرده و از این آزمون ها سر بلند خارج شده اند و امروز مسئولان نیز باید قدرشناس این همه رشادت و فداکاری باشند.

در دیدار نمایندگان مردم کردستان در مجلس با نماینده ولی فقیه در استان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز حضور داشتند.