هماهنگی بیشتر بین مسئولان در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امین شعبانی شامگاه سه شنبه در جریان دیدار نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، اظهار داشت: یکی از نیازهای اصلی برای ارائه خدمت بهتر به مردم کردستان لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر بین مسئولان است و انتظار داریم که با توجه به تغییر و تحولات مدیریتی این مهم در کردستان تقویت شود.

وی عنوان کرد: متاسفانه در طول چند سال اخیر و به دلیل نبود هماهنگی و تعامل بین تمامی مدیران و مسئولان استان شاهد مشکلات و نارسایی های در کردستان بوده ایم که خوشبختانه در سال جاری و با توجه به حضور حضرتعالی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و تغییر استاندار کردستان قدمهای مثبتی برداشته شده است و این وضعیت را باید تقویت کرد.

نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی گفت: استان کردستان در تمامی بخش ها دارای استعدادها و توانمندی های بسیار خوبی است که می توان با هماهنگی و تلاش بیشتر این توانمندها را برای خدمت بهتر به مردم و در نتیجه توسعه و پیشرفت استان به کار گرفت.

شعبانی خاطرنشان کرد: مردم کردستان از همان سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی با حضور خود در صحنه تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن را این بین برده و امروز وظیفه و رسالت مسئولان در جهت خدمت رسانی به این قشر بسیار سنگین است و نباید از فرصت ارزشمندی که هم اکنون برای توسعه کردستان به وجود آمده چشم پوشی کرد.

وی در پایان با اشاره به خدمات نظام اسلامی به مردم کردستان در طول 32 سال گذشته، افزود: وضعیت کردستان بعد از پیروزی انقلاب به کلی دگرگون شد ولی همچنان در بعضی از بخش ها نارسایی های وجود دارد و می طلبد که این موارد هم پیگیری و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

در دیدار نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، اقبال محمدی نماینده مریوان و سروآباد و امین شعبانی نماینده مردم شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره نیز حضور داشتند.