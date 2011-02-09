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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۴۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- وزیر خارجه اتحادیه اروپا شایعات درباره ممنوعیت سفر "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران به این اتحادیه را تکذیب کرد.

- کره شمالی تلاش کره جنوبی را برای ارجاع دادن پرونده غنی سازی اورانیوم این کشور به شورای امنیت سازمان ملل محکوم کرد.

- صبح امروز چهارشنبه سه انفجار در نزدیکی مرکز پلیس در شمال شرق پاکستان روی داد.

- نخست وزیر ترکیه از آمریکا خواست تا مانع دخالت رژیم صهیونیستی در فرآیند قیام مردمی در مصر شود.

- یک افسر ارشد ارتش آمریکا از استراتژی جدید ارتش این کشور در سال 2011 پرده برداشت.

- آمریکا پاکستان را به قطع کمک های اقتصادی به دلیل محاکمه کنسول آمریکا در لاهور محاکمه کرد.

- تلاش ها برای تعقیب نخست وزیر ایتالیا ادامه دارد.

- برزیل درباره درگیریهای مرزی میان نیروهای تایلندی و کامبوج ابراز نگرانی کرد.

- دبیر کل ناتو تاکید کرد که فرآیند انتقال مسئولیت واگذاری امنیت به نیروهای افغانی در شش ماه نخست سال 2011 آغاز می شود.

- شبه نظامیان تانکرهای ناتو را در پاکستان را به آتش کشیدند.

- اروپا خواستار اصلاحات واقعی در مصر شد.

- فراخوانی ارتش ذخیره در تونس.

- وزارت دفاع یمن گزارش رسانه ها را درباره سقوط یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی در جنوب این کشور و ربودن لاشه این هواپیما توسط القاعده رد کرد.

کد مطلب 1249436

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