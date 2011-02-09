عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- وزیر خارجه اتحادیه اروپا شایعات درباره ممنوعیت سفر "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه ایران به این اتحادیه را تکذیب کرد.
- کره شمالی تلاش کره جنوبی را برای ارجاع دادن پرونده غنی سازی اورانیوم این کشور به شورای امنیت سازمان ملل محکوم کرد.
- صبح امروز چهارشنبه سه انفجار در نزدیکی مرکز پلیس در شمال شرق پاکستان روی داد.
- نخست وزیر ترکیه از آمریکا خواست تا مانع دخالت رژیم صهیونیستی در فرآیند قیام مردمی در مصر شود.
- یک افسر ارشد ارتش آمریکا از استراتژی جدید ارتش این کشور در سال 2011 پرده برداشت.
- آمریکا پاکستان را به قطع کمک های اقتصادی به دلیل محاکمه کنسول آمریکا در لاهور محاکمه کرد.
- تلاش ها برای تعقیب نخست وزیر ایتالیا ادامه دارد.
- برزیل درباره درگیریهای مرزی میان نیروهای تایلندی و کامبوج ابراز نگرانی کرد.
- دبیر کل ناتو تاکید کرد که فرآیند انتقال مسئولیت واگذاری امنیت به نیروهای افغانی در شش ماه نخست سال 2011 آغاز می شود.
- شبه نظامیان تانکرهای ناتو را در پاکستان را به آتش کشیدند.
- اروپا خواستار اصلاحات واقعی در مصر شد.
- فراخوانی ارتش ذخیره در تونس.
- وزارت دفاع یمن گزارش رسانه ها را درباره سقوط یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی در جنوب این کشور و ربودن لاشه این هواپیما توسط القاعده رد کرد.
نظر شما