به گزارش خبرنگار مهر در این همایش یک روزه که شنبه سی‌ام بهمن‌ماه در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود، آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی فوتبال در اختیار سرمربیان تیم‌های فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول قرار گرفته و به آنها آموزش داده می‌شود.

مرتضی محصص با بیان خبر فوق به خبرنگار مهر، افزود: با توجه به برنامه‌های فشرده مسابقات لیگ دسته اول و لیگ برتر و رعایت وقت با ارزش مربیان، تصمیم گرفتیم این همایش را در یک روز برگزار تا مطالب علمی-آموزشی روز دنیا را سرمربیان این تیم‌های قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور در این کلاس‌ها اجباری است؟، تاکید کرد: اجبار کلمه خوبی نیست و ممکن است به نوعی توهین محسوب شود اما باید بگویم لازم است همه مربیان در این همایش حضور یابند.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: امیدوارم اکثر مربیان شاغل در تیم‌های لیگ دسته اول و لیگ برتر در این همایش حضور یابند زیرا همه این عزیزان مدرک A کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارند و برای تجدید و تمدید اعتبار این مدرک باید در این همایش شرکت کنند.