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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

همایش سرمربیان لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال برگزار می‌شود

همایش سرمربیان لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال برگزار می‌شود

همایش سرمربیان تیم‌های فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول برای آموزش آخرین دستاوردهای علمی روز دنیا اواخر ماه جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در این همایش یک روزه که شنبه سی‌ام بهمن‌ماه در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال برگزار می‌شود، آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی فوتبال در اختیار سرمربیان تیم‌های فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته اول قرار گرفته و به آنها آموزش داده می‌شود.

مرتضی محصص با بیان خبر فوق به خبرنگار مهر، افزود: با توجه به برنامه‌های فشرده مسابقات لیگ دسته اول و لیگ برتر و رعایت وقت با ارزش مربیان، تصمیم گرفتیم این همایش را در یک روز برگزار تا مطالب علمی-آموزشی روز دنیا را سرمربیان این تیم‌های قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا حضور در این کلاس‌ها اجباری است؟، تاکید کرد: اجبار کلمه خوبی نیست و ممکن است به نوعی توهین محسوب شود اما باید بگویم لازم است همه مربیان در این همایش حضور یابند.

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: امیدوارم اکثر مربیان شاغل در تیم‌های لیگ دسته اول و لیگ برتر در این همایش حضور یابند زیرا همه این عزیزان مدرک A کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارند و برای تجدید و تمدید اعتبار این مدرک باید در این همایش شرکت کنند.

کد مطلب 1249439

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