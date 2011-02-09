اشتون شایعه ممنوعیت سفر صالحی به اتحادیه اروپا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران شایعه رسانه های غربی درباره ممنوعیت سفر "علی اکبر صالحی" وزیر خارجه جدید ایران به 27 کشور اتحادیه اروپا در راستای تحریم های اعمال شده علیه برنامه هسته ای این کشور را رد کرد.

کاترین اشتون گفت: اتحادیه اروپا لغو ممنوعیت سفر صالحی وزیر خارجه جدید ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در راستای افزایش امیدها برای عقد یک توافق هسته ای در نظر گرفته است.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: به نوبه خود، بسیار علاقه مند به دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه جدید ایران بودم.

اشتون پس از گفتگو با اعضای شورای امنیت سازمان ملل به خبرنگاران گفت: انتصاب صالحی به عنوان وزیر خارجه ایران می تواند نشانگر آغاز شیوه متفاوت مذاکره با ایران باشد.

رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اخیرا در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده بود که خواهان پیشرفت در مذاکرات گروه ۱+۵ با ایران است.