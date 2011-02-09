به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی شب گذشته ( سه شنبه) در جلسه شورای اداری استان هرمزگان با بیان اینکه مردم ولینعمت ما هستند و همه قوا به نعمت وجود مردم به قدرت رسیدهاند، گفت: حق نیست کسانی که به قدرت میرسند کم کم مردم را فراموش کنند و در زمینه خدمت به مردم دچار غفلت و فراموشی شوند. متاسفانه گاهی در تمام قوا کم کاری دیده میشود اما به هر حال خوشحالیم که به نظر میرسد مسئولان در این مسیر حرکت میکنند و لازم است که این حرکت را در کنار هم انجام دهند.
مفاسد اقتصادی برای مردم قابل تحمل نیست
آیتالله آملی لاریجانی با بیان اینکه برخی کاستیها نشان از عدم تناسب در نهادها دارد، به موضوع مفاسد اقتصادی اشاره کرد و افزود: این مفاسد برای مردم قابل تحمل نیست. مسلماً درصدی از مردم مشکلات بسیاری در امرار معاش معمولی خود دارند و نمیتوانند در چنین فضایی که عدهای رانت خوار با تخلف آشکار قانونی دست به فساد میزنند زندگی کنند.
رئیس دستگاه قضا با انتقاد از عدم وجود قانونی صریح برای مقابله با رانتخواریها ابراز امیدواری کرد که در این زمینه قانونی مناسب تهیه و تصویب شود.
آیتالله آملی لاریجانی با اشاره به پدیده زمین خواری و سوء استفاده از اراضی و منابع طبیعی گفت: در نقاطی مانند مازندران و گیلان مسئله از بین بردن جنگلها و تصرف اموال عمومی وجود دارد. در این باره حافظ اصلی قوه قضائیه نیست گرچه مقام برخورد کننده است اما مسئول اصلی نهادهای اجرایی مانند منابع طبیعی و جهاد هستند.
وی افزود: چرا باید زمینهایی به بهانه اجرای طرحهایی واگذار شود و قبل از اجرای طرح به صورت قطعی در اختیار متصرفان قرار گیرد.
تائید زمین خواری در جزیره کیش
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع زمین خواری در جزیره کیش که توسط دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران عنوان شد، گفت: این موضوع صحت داشت و ما سازمان بازرسی را مامور بررسی آن کردیم و پرونده آن نیز به جریان افتاد تا دادگاه حکم قانونی را صادر کند.
وی با اشاره به وجود برخی آسیبها در مسیر مبارزه با زمین خواری گفت: ممکن است قضات ما گاهی تخلف کنند اما اغلب قسمت حقوقی دوایر دولتی نمیتواند در دادگاه به خوبی دفاع کند.
آملی لاریجانی با اشاره به موضوع جنگلهای شمال گفت: در این زمینه با رئیس جمهور بارها صحبت کردم متاسفانه جنگلی را که چند سال زمان میبرد تا پدید آید شبانه کف بری میکنند به گونهای که هیچ چیز مشخص نشود. بعد بلوک میگذارند و قطعه بندی میکنند. این اتفاق بسیار سوزناک و اسباب تاسف است که ثروت ملی از بین برود و این کوتاهی از ناحیه همه است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به کمبود بودجه و نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: سال گذشته به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم تا درآمدهای قوه قضائیه را به خود قوه بدهند تا بتواند قوه خودش را تامین کند اما همین کار را هم نکردند و تمام درآمد قوه به خزانه دولت رفت.
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر "مٌر" قانون است
وی در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار تاکید کرد: در مورد این متهمان بنای ما به سختگیری است. شنیدهایم برخی اساتید حقوق گفتهاند که رئیس قوه قضائیه نباید دم از سختگیری و ارفاق بزند حال آنکه ما می گوییم این سختگیری و ارفاق "مٌر" قانونی است که ما می خواهیم به آن عمل کنیم.
آملی لاریجانی در مورد بحث سلاح سرد و گرم گفت: نفس عمل سلاح است اما اگر سلاح برای اخافه عمومی استفاده شود نفس فتوای فقها این است که شخص محارب محسوب میشود و قانون چهار مجازات برای محارب در نظر گرفته است از جمله اعدام که ما درخواست کردیم قضات مجازات اعدام را انتخاب کنند.
رئیس دستگاه قضا از تشکیل کمیته خاص در دادستانی کل کشور جهت رسیدگی به جرایم خاص و ساماندهی این پروندهها در سراسر کشور خبر داد.
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