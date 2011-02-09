موسسات قرآنی لرستان باید فعالسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اسماعیلیان عصر سه شنبه در گردهمایی موسسات قرآنی لرستان در سخنانی با تاکید بر ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه، اظهار داشت: باید مراقب باشیم که دیگران در عمل به قرآن از ما سبقت نگیرند.

وی با بیان اینکه استان لرستان از نظر تعداد موسسات قرآنی، آمار خوبی دارد، بیان داشت: ولی آنچه مد نظر ما است ارتقا آمار موسسات فعال در سطح استان است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تاکید بر اینکه باید موسسات قرآنی استان را فعالسازی کرد، از حمایت این اداره کل از موسسات قرآنی فعال در این استان خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیلیان به برنامه های این اداره کل در زمینه موسسات قرآنی اشاره کرد و گفت: ما به دنبال این هستیم که کیفیت و کمیت موسسات قرآنی در استان به صورت همزمان ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر لرستان در حوزه قرآنی موقعیت خوبی نسبت به کل کشور دارد، ادامه داد: درمان دردهای پیچیده امروز جامعه بشری، قرآن است و یکی از برنامه های ویژه اداره کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمینه حوزه های قرآنی خواهد بود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد:همچنین 4 سهمیه از قاریان استان برای اعزام به خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

استان لرستان دارای 119 موسسه قرآنی فعال با بیش از 6 هزار قرآن آموز است.