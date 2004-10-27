اصلاح قانون هيات منصفه مطبوعات و جرايم سياسي

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي به خبرنگاران گفت: در قانون هيات منصفه مطبوعات و جرايم سياسي مصوب مجلس ششم محل تامين بار مالي ، كمك هاي اهدايي مردم در نظر گرفته شده است كه اين قسمت نيز اجرايي نيست .

ميرتاج الديني تصريح كرد: اشكال ديگراجرايي نبودن اين قانون است به نحوي كه در آن پيش بيني شده 21 نفر به قيد قرعه از ميان 500 نفر و 250 نفر درمراكز استانها براي هرجلسه انتخاب شوند كه اين موضوع نيز در اجرا معضلي را به دنبال دارد.

نايب رييس كميسيون فرهنگي با بيان اينكه اين قانون در جلسه مشتركي با دادستان كل كشور و تعدادي از نمايندگان بررسي شد افزود: به دليل مشكلات موجود اين مصوبه تاكنون اجرايي نشده است و ما بنا داريم در قالب يك طرح يك يا دو فوريتي آنرا اصلاح كنيم.

وي افزود: اين قانون از زمان تصويب تاكنون اجرايي نشده است كه در نتيجه اصل 168 قانون اساسي و دادگاه مطبوعات تعطيل شده و در نتيجه بسياري از پرونده ها به دليل عدم حضور هيات منصفه در دادگاه مطبوعات معطل مانده است.