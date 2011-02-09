صالحی با وزیر مشاور در امور خارجه الجزایر دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که در الجزایر بسر می برد روز سه شنبه با عبدالقادر مساهل وزیر مشاور در امور خارجه و مسئول امور کشورهای آفریقائی و مغرب عربی در الجزیره دیدار و گفتگو کرد .

صالحی در این دیدار اعلام کرد : امید فراوانی نسبت به توسعه روابط همه جانبه در کلیه زمینه های صنعتی ، فنآوری ، تجاری ، سیاسی و فرهنگی داریم.

وی افزود : دوران آماده سازی همکاریها به پایان رسیده و اینک باید عملا وارد همکاریهای مشترک شویم.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تجارب غنی و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از حوزه ها و زمینه های مشترک همکاری دو کشور تاکید کرد: افقهای روشنی پیش روی دو کشور قرار دارد و دو ملت و دو دولت ایران و الجزایر با توجه به فرهنگ مشترک دوستدار یکدیگر هستند.

صالحی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری در حوزه های ساخت مسکن، نیروگاه ، کشاورزی ، راهسازی ، انتقال دانش علمی و فنآوری ، ساخت کارخانه سیمان ، فولاد و احداث سد افزود: بنابر این همکاریهای دو جانبه ، در خصوص اجرای پروژه های مشترک و همکاری مشترک دو کشور در کشورهای ثالث نیز آمادگی داریم .

وی با اشاره به جایگاه الجزایر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضرورت فعال شدن شرکتهای خصوصی و تاسیس صندوق مشترک دو کشور برای اجرائی شدن توافقات و فعالتر شدن بخشهای خصوصی و دولتی را خاطرنشان ساخت.

عبدالقادر مساهل نیز در این دیدار تاکید کرد : هر آنچه را که مورد توافق روسای جمهور دو کشور قرار گرفته در چارچوب کمیسیون عالی مشترک و کمیته پیگیری دنبال می کنیم .

وی گفت : ما به جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشور برادر و دوست نگاه می کنیم چرا که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در کنار کشورهای مظلوم و ستمدیده ایستاده و برای آن بهاء سنگینی نیز پرداخته است .

مساهل اظهار داشت : همکاری تهران – الجزیره با توجه به وجوه مشترک دو کشور نشأت گرفته از اراده عالی سیاسی رهبران دو کشور است . که روز به روز از تحول مطلوبی برخوردار می گردد.

وی افزود : در این راستا کمیته پیگیری همکاریهای دو کشور با هدف ارتقاء روابط در کلیه سطوح فعال است و درآینده نزدیک کمیته صاحبان صنایع و سرمایه را تشکیل داده و افقهای کار و همکاری برای سالهای 2011 و 2012 را ترسیم خواهیم کرد.

مساهل با تکید بر اهمیت تاسیس صندوق مشترک همکاری برای تضمین فعالیتهای شرکتی و صاحبان صنایع در راستای حصول به اهداف ترسیم شده ابراز امیدواری نمود هر چه زودتر اساسنامه این صندوق ارائه ، نهائی و عملیاتی شود.

وی علاقمندی الجزیره را برای همکاری با ایران در حوزه های تجاری ، فرهنگی ، کشاورزی ، شیلات ، امور غذائی ، آموزشهای حرفه ای ، ساخت کارخانه سیمان ، خودروسازی ، آب و فاضلاب و راهسازی مورد تاکید قرار داد.

مساهل همچنین آخرین تحولات سیاسی در قاره آفریقا را تشریح کرد.