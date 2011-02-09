همه رژیمهای "جملکیه" مستعد انقلابند/ اسرائیل با رفتن مبارک سقوط می کند

نشست بررسی "قیام ملت مصر" با حضور چند تن از کارشناسان در خبرگزاری مهر برگزار شد که "حسن هانی زاده" ، "سعد الله زارعی"، "حسین جابر انصاری" و "محمد صادق الحسینی" از جمله این کارشناسان بودند.

"حسین جابر انصاری" در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که "با توجه به اظهارات "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه ایالات متحده درباره برگزاری انتخاباتی آزاد و دموکراتیک در مصر، ملاک و معیار دموکراسی از نظر آمریکا چیست؟ گفت: آمریکایی ها و غربی ها با یک پارادوکس در نحوه تعامل با موضوع دموکراسی در جهان اسلام و جهان عرب مواجه هستند.

وی افزود: از طرفی مجموعه محافل فکری آمریکا سالها این جمع بندی را دارند که وضع فعلی جهان عرب قابل استمرار نیست، بنابراین ایجاد تغییر در کشورهای عربی الزامی است و باید این دور بسته قدرت شکسته شود و حرکت به سمت دموکراسی صورت گیرد.

جابر انصاری اظهار داشت: از طرف دیگر، تجربه به آمریکایی ها می گوید در مجموعه جهان عرب هر میزان دموکراسی به معنای واقعی مبنا قرار گیرد جریان های ضد آمریکایی و ضد غربی از موفقیت وسیعی برخوردار می شوند، بنابراین بهترین نسخه برای ایالات متحده نسخه مهار شده دموکراسی است که حق وتو روی برخی از اجزای جامعه و نیروهای موثر اجتماعی در آن وجود داشته باشد.

یکی از اجزای تغییر در منطقه بحث های مرتبط با مجموعه مقاومت و به طور خاص فلسطین است.

وی افزود: آمریکایی ها تلاش می کنند تا اگر تحولی در مصر و جهان عرب صورت می گیرد، خارج از این خط قرمز نباشد و خطوط کلی و منافع آنها را با خطر مواجه نکند اما با حالت انفجاری که در مصر ایجاد شده، ممکن است آمریکایی ها موفق نشوند و مجبور به عقب نشینی شوند ولی تلاش می کنند تغییراتی به سمت دموکراسی در نظام های عربی ایجاد شود تا اجازه این انفجار را ندهد و هم از طرفی به اسلامگرایان اجازه ندهند تا مجموعه سیاست های راهبردی آنان را دچار مشکل کنند.

جابر انصاری در پاسخ به این سوال که "کدام کشور پس از تونس و مصر زمینه قیام مردمی را دارد؟" گفت: نظام های عربی دو دسته اند: نظام های جمهوریه یعنی نظام های جمهوری یا ملکیه یعنی نظام های پادشاهی. مفهمومی از ترکیب دو جزو این کلمه به نام "جملکیه" ساخته اند؛ یعنی نظام هایی که به ظاهر جمهوری هستند اما در عمل سیستم های وراثتی و پادشاهی را دارند و حتی دکور دموکراسی را در ساده ترین شکل خود ندارند که مصر و تونس از نمونه های آن هستند.

وی در رابطه با احتمال وقوع قیام مردمی در عربستان سعودی گفت: در دولت های نفتی همانند عربستان، درآمد سرشار نفتی و توزیع آن در درون جامعه حداقلی از نیازهای اقتصادی این جوامع را برآورده کرده است، بنابراین به عنوان یکی از زمینه های قیام مردمی یعنی تراکم مشکلات اقتصادی مواجه نیستیم.





این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: در بحث استقلال یا تعامل با قدرت های خارجی اگرچه درست است که نظام عربستان از ابتدای تاسیس تا به امروز با غرب روابط استراتژیک داشته و نیازهایی را از این کشورها به شکل اساسی در لحظات تاریخی تامین کرده است اما باید این نکته را به یاد داشته باشیم که تا پیش از تحولات یک دهه اخیر و به ویژه تحولات پس از حمله 11 سپتامبر عربستان سعودی در تعامل با مسائل منطقه ای، موضوع فلسطین و رژیم صهیونیستی یک کنش کاملا محافظه کارانه ای داشته است و همین محافظه کاری تا حدودی دامن عربستان را از ورود رسمی و مستقیم در این پرونده ها حفظ کرد.

وی افزود: از سوی دیگر مرکزیت وحی در عربستان، مکه و مدینه، کنگره سالانه حج و وجهه خاص اسلامی عربستان هم به عنوان پوششی در برابر تندبادها و تغییرات بوده است.

حسن هانی زاده در این باره که "تاثیر قیام ملت مصر بر رژیم اسرائیل چیست؟" اظهار داشت: هر تحولی در مصر تاثیر مستقیم بر فلسطین اشغالی می گذارد؛ حتی این تعبیر بکار برده می شود که سقوط رژیم حسنی مبارک به معنای سقوط رژیم صهیونیستی است. در حقیقت سقوط حکومت دیکتاتوری مبارک آنقدر برای اسرائیل مهم است که کماندوهایی را به این کشور اعزام می کند تا رهبران قیام مردمی را ترور کنند.

وی افزود: به هر حال حسنی مبارک در حال حاضر به عنوان نگهبان امین و مطمئن مرزهای اسرائیل شناخته می شود و سقوط وی کمرنگ شدن قرارداد کمپ دیوید را به دنبال دارد، بنابراین آمریکا، غرب و اسرائیل نگران هستند تا پلی که میان غزه و حماس و جنبش های اسلامی در مصر قطع شده است، ترمیم شود و فلسطینی ها خیلی سریع می توانند به کمک حماس بروند و اسلحه وارد کنند بنابراین اسرائیل در تلاش است یا ژنرال ها در مصر قدرت را در دست داشته باشند یا حسنی مبارک را با تغییرات ناچیز حفظ کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: مخصوصا هم اکنون که پایگاه اینترنتی ویکی لیکس به افشاگری علیه تشکیلات خودگردان پرداخته، موقعیت تشکیلات در درون اراضی اشغالی متزلزل شده است و مشخص نیست که در آینده این مذاکرات چگونه ادامه می یابد و هم اکنون هر موضعی که حماس گرفته، درست و دقیق از آب درآمده است و به همین دلیل مردم به سمت حماس گرایش پیدا می کنند.

جابر انصاری نیز درباره نقاط عطف در تاریخ سه دهه گذشته در خاورمیانه گفت: یکی از اجزای تغییر در منطقه بدون تردید بحث های مرتبط با مجموعه مقاومت و به طور خاص فلسطین است. از سال 1979 که مصر وارد قرارداد صلح کمپ دیوید با اسرائیل شد، وضعیت موازنه ها و معادله های منطقه ای با تغییری اساسی مواجه شد.

وی افزود: توافق اولیه کمپ دیوید نیز در سال 1979 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی روی داد و نقطه عطف اساسی بود که کانون تحولات بعدی قرار گرفت. همچنین پیروزی مقاومت در لبنان در سال 2000 و بروز انتفاضه گسترده مردمی در درون سرزمین های اشغالی فلسطین در سال 1978 به مثابه یک نقطه عطف است.

جابر انصاری اظهار داشت: اگر تغییری در مصر صورت گیرد، اولین حلقه ای که در آن تاثیر می گذارد، فلسطین است. گرچه در سال 1979 تاکنون صلح شده، مصر به لحاظ رسمی از معاهده رویارویی با اسرائیل خارج شده است، هنوز سفارت اسرائیل در قاهره در طبقه ای از یک برج قرار دارد و حالت یک سفارتخانه عادی را ندارد زیرا جامعه مصر و درصد بسیار بالایی از نخبگان ضد اسرائیل هستند و علیرغم تمام تحولاتی که در چند دهه گذشته رخ داده ست، هنوز وضعیت اسرائیل در مصر وضعیت عادی نیست و حالت فوق العاده دارد.

وی افزود: بنابراین بدون تردید، اگر گسست کامل دولت و مردم به طور نسبی ترمیم شود به دلیل فضای عمومی مردمی و غالب بر بسیاری از نخبگان مصری از جریان های مختلف، اکثریت در نحوه تعامل با اسرائیل تحفظ دارند.

وی تاکید کرد: اگر تغییر در مصر حتی به صورت حداقلی صورت گیرد، به همان میزان که نیروهای موثر اجتماعی و توده های مردمی مخالف در حاکمیت و اتخاذ سیاست ها تاثیر پیدا می کنند، به همان میزان تعامل مصر با موضوع فلسطین، مقاومت، ایران و مجموعه خط مقاومت در منطقه دچار تعدیل و اصلاح می شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه افزود: اگر در ساختارهای حاکمیتی و سیاست های کلان در مصر تغییر ایجاد شود، طبیعی است که دامنه این تغییر در تعامل با موضوعات فلسطین و موضوعات منطقه ای دیگر به شکل گسترده ای دچار تحول شود.

جابر انصاری درباره آینده سیاسی مصر اظهار داشت: پرونده موروثی شدن حکومت دیکتاتوری مبارک با قیام مردمی بسته شد و اگر حرکت مردمی ادامه یابد، راس سیستم باید قاعدتا تغییر کند. اگر این رویداد به سرعت روی دهد، غربی ها تلاش می کنند تا خروج مبارک از صحنه سیاست نه اخراج وی صورت گیرد که با تعیین نایب رئیس و نخست وزیر این مدیریت را آغاز کرده اند.

وی تاکید کرد: صحنه مصر در حال شکل گیری، کنش و واکنش است، سه ضلع توده های مردمی و نخبگان، اجزای ساختار حاکمیت موجود و بازیگران موثر خارجی تعیین می کنند که در روزهای آتی چه اتفاقی در این کشور روی می دهد.

محمد صادق الحسینی نیز در پاسخ به این سوال که "ماهیت قیام مردم مصر و متغیرهای داخلی و خارجی تاثیرگذاری در این مسئله چیست؟" گفت: مجموعه وقایعی که در حال حاضر در مصر روی می دهد، یک انقلاب مردمی تمام عیار و حرکتی اصیل، اسلامی و دینی و نشانه بیداری جهان عرب و اسلام در برابر فشارهای حکومت های سرکوبگر داخلی وابسته به استعمار و رژیم صهیونیستی است.

کنش غیرجسورانه و محافظه کارانه عربستان سعودی در تعامل با موضوعات مرتبط با فسلطین و رژیم صهیونیستی شرایطی را برای این کشور ایجاد کرده تا شاهد قیام های مردمی مانند مصر و تونس در این کشور نباشیم.

وی افزود: وابسته شدن رژیم ارتجاعی قاهره به رژیم صهیونیستی از طریق منعقد کردن معاهده کمپ دیوید بر مردم سنگینی می کند. این قرارداد حدود بیش از 30 سال پیش علیرغم اراده مردم مصر و جهان عرب امضا شد.

محمد صادق الحسینی اظهار داشت: متغیر تاثیرگذار دیگر در قیام مردم مصر خارج کردن دینمداری و تدین از سیاست گذاریهای عمده حکومت این کشور است زیرا هیچ تناسبی میان طرز تفکر، اراده مردم و سیاست های کلی رژیم مبارک چه در داخل و چه در خارج وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تحولات بسیار مهم استراتژیکی در منطقه و یک انقلاب تاریخی، منحصر به فرد همانند انقلاب اسلامی ایران در مصر روی داده است. مصری ها بر این باورند که دارای تاریخ انقلابی و ضد صهیونیستی، ضد استکباری و ضد استعماری هستند و می توانند از قید بند حکومتی مستبد و وابسته به خارج رها شوند.

محمد صادق الحسینی افزود: شکست های پیاپی آمریکا در معادلات جهانی و جنگ های ظالمانه و ضد مردمی در افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان مردم مصر را برای چنین قیامی تشویق کرد تا بتوانند علیه رژیم وابسته به غرب قیام کنند زیرا احتمال می دهند هم اکنون فرصت طلایی برای قیام به وجود آمده است.

صادق الحسینی گفت: مردم تونس جرقه قیام مردمی را در جهان عرب زدند و مصری ها نیز بر این باورند که دارای تمدن چند هزار ساله هستند و می توانند رژیم ستمگر "حسنی مبارک" را ساقط کرده و جهانیان را متحیر سازند.

وی در پاسخ به این پرسش که "نگاه، موضع و اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی، آمریکا و اروپا در قبال انقلاب ملت مصر چه می تواند باشد؟" گفت: قیام مردم مصر با قیام دیگر کشورهای عربی فرق زیادی خواهد داشت و احتمال می دهم مبارزه مصری ها مبارزه ای بسیار پیچیده از نوع خاص خود باشد و علت اصلی این است که این کشور مرکز ثقل جهان عرب بوده و مسئله فلسطین وابسته به مصر است، لذا به نظر می رسد هر قدمی که این قیام به جلو برمی دارد، شمارش معکوس پایان رژیم غاصب و مصنوعی رژیم صهیونیستی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: بنابراین اسرائیلی ها، آمریکایی ها و اروپا که جزو تمدن مشترک استعمارگری هستند، این احساس را می کنند که پیروزی انقلاب مصر به معنای زنگ خطری برای استعماگری غرب در منطقه خواهد بود، لذا دخالت های مستقیم و غیر مستقیم خود را آغاز کردند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت: اسرائیل، آمریکا و اروپا همچنین از راه به قدرت رساندن یک شخصیت به اصطلاح مدرن، معتدل، قابل گفتگو و سازش همانند دبیر کل سابق سازمان آژانس بین المللی هسته ای از تحقق آرمانهای دینی و انقلابی ریشه ای مردم مصر جلوگیری می کنند و هدف آنها جدایی انداختن میان "محمد البرادعی" و مردم مصر است.

وی تصریح کرد: اگر اسرائیل، آمریکا و اروپا نتوانند چنین اقداماتی را در مصر انجام دهند، وارد عملیات مستقیم ترور و اختلاف افکنی میان گروههای مختلف جامعه انقلابی مصر می شوند که بر اساس گزارش رسانه ها تعدادی از گروههای ترور موساد با سه هواپیما وارد مصر شده اند و زمانی که احساس کنند اوضاع کاملا از کنترل آنها خارج شده، دست به ترور شخصیت های درجه اول این کشور به خصوص اعضای جنبش اخوان المسلمین و یا گروههای انقلابی دیگری می زنند.