ضیاء موحد: از تعداد متفکران پیشرو در جهان معاصر کم نشده است

دکتر ضیاء موحد درباره متفکران پیشرو به خبرنگار مهر گفت: متفکر پیشرو کسی است که فهم تازه‎ای داشته باشد یعنی خلاقیت داشته باشد. اینکه آرای دیگران را تکرار بکنیم یا به نحو جالبی آنها را تدوین کنیم این البته کار خوبی است اما اینکه چیزی بر آنچه که گذشتگان گفتند بیفزاییم این ارزش اندیشمند و دانشمند پیشگام را نشان می‎دهد.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره شیوه درست و موجه گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو همچنین اظهارداشت: باید آثار آنان را خواند و با آن آشنایی پیدا کرد. مقدمات آشنایی با آثار اینان بطور معمول زمان می‌برد بویژه اینکه مطالب اگر مطالب فنی باشند. فهمیدن اهمیت کار یک دانشمند و اندیشمند پیشرو مستلزم این است که کارهای قبلی را بفهمیم و کار او را هم بفهمیم و اهمیت کار اورا هم درک کنیم. زیرا گاهی، بعضی از کارها به اندازه‏ای پیشروانه هستند که به جز افراد اندکی نمی‎توانند آنها را بفهمند و مدتی طول می‎کشد که اهمیت کارشان معلوم بشود.

این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و منطق درادامه تصریح کرد: این بارها اتفاق افتاده ولی در هر صورت راه مواجهه درست با این متفکران پیشرو خواندن آثار آنها و بحث کردن درباره کسانی است که آثار آنان را خوب فهمیده‏اند. ما که به خود آنها دسترسی نداریم پس یا مستقیماً از طریق کارهایشان که مهمترین راه است یا از طریق افرادی که آثار آنهارا خوب فهمیده‏اند و آن را شرح داده‎اند می‎توانیم با آنها ارتباط فکری حاصل کنیم.

این نویسنده و مترجم درمورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر هم گفت: نه تنها از کمیت این متفکران پیشرو کم نشده است بلکه زیادهم شده است. منتها آنقدر رشته‎ها متفاوت و فراوان شده است که احاطه پیداکردن به آنها و شناخت تک تک آنها تقریباً کار آسانی نیست. البته متفکرانی مانند اینشتن یا نیوتن یا بعضی از فلاسفه بزرگ مثل کانت اینها خیلی انگشت شمارند اما الان به علت اینکه یک نفر نمی‎تواند به تنهایی کار تازه‏ای بکند زیرا حوزه‏ها خیلی متعدد و پراکنده شده ما نمی‎توانیم اهمیت کار همه را درک کنیم. در رشته خودمان برای مثال در مسائل فلسفی می‎توانم بگویم که کمیت افرادی که نسبت به گذشته کار تازه می‎کنند خیلی هم زیاد شده چرا که سواد و ارتباطات بیشتر شده و دامنه علوم هم خیلی گسترش پیداکرده بنابراین بدیهی است که کمیت متفکران پیشرو زیاد هم شده باشد