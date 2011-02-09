ضیاء موحد: از تعداد متفکران پیشرو در جهان معاصر کم نشده است

دکتر ضیاء موحد درباره متفکران پیشرو به خبرنگار مهر گفت: متفکر پیشرو کسی است که فهم تازهای داشته باشد یعنی خلاقیت داشته باشد. اینکه آرای دیگران را تکرار بکنیم یا به نحو جالبی آنها را تدوین کنیم این البته کار خوبی است اما اینکه چیزی بر آنچه که گذشتگان گفتند بیفزاییم این ارزش اندیشمند و دانشمند پیشگام را نشان میدهد.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران درباره شیوه درست و موجه گفتگو و ارتباط فکری با این متفکران پیشرو همچنین اظهارداشت: باید آثار آنان را خواند و با آن آشنایی پیدا کرد. مقدمات آشنایی با آثار اینان بطور معمول زمان میبرد بویژه اینکه مطالب اگر مطالب فنی باشند. فهمیدن اهمیت کار یک دانشمند و اندیشمند پیشرو مستلزم این است که کارهای قبلی را بفهمیم و کار او را هم بفهمیم و اهمیت کار اورا هم درک کنیم. زیرا گاهی، بعضی از کارها به اندازهای پیشروانه هستند که به جز افراد اندکی نمیتوانند آنها را بفهمند و مدتی طول میکشد که اهمیت کارشان معلوم بشود.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه و منطق درادامه تصریح کرد: این بارها اتفاق افتاده ولی در هر صورت راه مواجهه درست با این متفکران پیشرو خواندن آثار آنها و بحث کردن درباره کسانی است که آثار آنان را خوب فهمیدهاند. ما که به خود آنها دسترسی نداریم پس یا مستقیماً از طریق کارهایشان که مهمترین راه است یا از طریق افرادی که آثار آنهارا خوب فهمیدهاند و آن را شرح دادهاند میتوانیم با آنها ارتباط فکری حاصل کنیم.
این نویسنده و مترجم درمورد کم شدن این متفکران پیشرو در جهان معاصر هم گفت: نه تنها از کمیت این متفکران پیشرو کم نشده است بلکه زیادهم شده است. منتها آنقدر رشتهها متفاوت و فراوان شده است که احاطه پیداکردن به آنها و شناخت تک تک آنها تقریباً کار آسانی نیست. البته متفکرانی مانند اینشتن یا نیوتن یا بعضی از فلاسفه بزرگ مثل کانت اینها خیلی انگشت شمارند اما الان به علت اینکه یک نفر نمیتواند به تنهایی کار تازهای بکند زیرا حوزهها خیلی متعدد و پراکنده شده ما نمیتوانیم اهمیت کار همه را درک کنیم. در رشته خودمان برای مثال در مسائل فلسفی میتوانم بگویم که کمیت افرادی که نسبت به گذشته کار تازه میکنند خیلی هم زیاد شده چرا که سواد و ارتباطات بیشتر شده و دامنه علوم هم خیلی گسترش پیداکرده بنابراین بدیهی است که کمیت متفکران پیشرو زیاد هم شده باشد
نظر شما