عملیات انتقال برق به بقعه ابراهیم قتال دهلران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح چهارشنبه در این آیین گفت: این امامزاده در 38 کیلومتری جاده دهلران - مهران و بعد از روستای بیشه دراز واقع شده است.
مسعود اسکندری افزود: امامزاده ابراهیم قتال دهلران دارای کرامات بسیار و از نقاط مختلف استان ایلام و همچنین خوزستان پذیرای مسافران و زائران بیشماری است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نبود برق در این منطقه، با اختصاص اعتباری به میزان 150 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، این پروژه آغاز و به بهره برداری رسیده است.
در مراسم آغاز به کار و کلنگ زنی پروژه انتقال برق به امامزاده قتال ابراهیم، استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام و دیگر مسئولان سازمان، فرماندار دهلران و ... حضور داشتند.
ایلام - خبرگزاری مهر: انتقال برق به بقعه ابراهیم قتال شهرستان دهلران از پروژه های میراث فرهنگی استان ایلام به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح چهارشنبه در این آیین گفت: این امامزاده در 38 کیلومتری جاده دهلران - مهران و بعد از روستای بیشه دراز واقع شده است.
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