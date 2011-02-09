عملیات انتقال برق به بقعه ابراهیم قتال دهلران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح چهارشنبه در این آیین گفت: این امامزاده در 38 کیلومتری جاده دهلران - مهران و بعد از روستای بیشه دراز واقع شده است.



مسعود اسکندری افزود: امامزاده ابراهیم قتال دهلران دارای کرامات بسیار و از نقاط مختلف استان ایلام و همچنین خوزستان پذیرای مسافران و زائران بیشماری است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به نبود برق در این منطقه، با اختصاص اعتباری به میزان 150 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، این پروژه آغاز و به بهره برداری رسیده است.



در مراسم آغاز به کار و کلنگ زنی پروژه انتقال برق به امامزاده قتال ابراهیم، استاندار، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام و دیگر مسئولان سازمان، فرماندار دهلران و ... حضور داشتند.

