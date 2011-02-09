بوتفلیقه برنامه توسعه روابط الجزایر و ایران را مهم خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیر بوتفلیقه در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در الجزیره با ابراز خرسندی از سفر وی به کشورش گفت : برنامه تدوین شده برای توسعه و تقویت بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران و الجزایر طی سالهای آینده که بر اساس آن و در چارچوب کمیسیون عالی مشترک سفرها و رایزنیهای مقامات دو کشور صورت می گیرد از اهمیت بسزائی برخوردار است .

در این دیدار سه ساعته که با حضور مدلسی وزیر امور خارجه و مساهل وزیر مشاور در امور خارجی و مسئول امور کشورهای آفریقائی و مغرب عربی الجزایر انجام شد ، بوتفلیقه از نتایج دیدارها و مذاکرات خود در سفر به ایران بویژه دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اسلامی ایران ابراز خرسندی کرد.

وی با اشاره به مناسبات راهبردی جمهوری اسلامی ایران و الجزایر ابراز امیدواری کرد تاسیس صندوق مشترک همکاری افقهای روشن تری را در پیش رو قرار دهد و روند همکاریها را روان و هموارتر سازد.

رئیس جمهور الجزایر روابط ایران با همسایگان و کشورهای منطقه را ستود و افزود : این شرایط حاکی از صداقت و پشتکار ایران در ایجاد تحول و حسن همجواری با کشورهای منطقه است .

بوتفلیقه از صالحی خواست سلامهای گرم وی را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری اسلامی ایران تقدیم نماید.

صالحی نیز ضمن ابلاغ سلامهای گرم احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران اظهار داشت: ‌الجزایر و ملت مقاوم آن با سابقه مبارزه با استعمار جایگاه خاصی در ایران داشته و مورد احترام کشورهای اسلامی هستند .

وزیر امور خارجه کشورمان مواضع نزدیک دو کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی را از جمله علل نزدیکی تهران و الجزیره دانست .

وی با اشاره به اینکه مذاکراتش با مقامات الجزایر سازنده و با نتایج پربار توام بوده است ابراز امیدواری کرد دو کشور از ثمرات این رایزنیها بهره مند شوند.

در این دیدار همچنین آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی از جمله اوضاع در افغانستان عراق ، خاورمیانه ، فلسطین و آفریقا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .