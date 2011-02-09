"ورود آقایان ممنوع"؛ یک کمدی مفرح و جذاب

به گزارش خبرنگار مهر، می‌توان از همین حالا پیش‌بینی کرد که دوستان نوشته‌های پیمان قاسم‌خانی تمام جذابیت فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" را پای این فیلمنامه‌نویس و فیلمنامه بگذارند و رشد توانایی‌های رامبد جوان را در کارگردانی نادیده بگیرند، اما می‌توان گفت "ورود آقایان ممنوع" همان اندازه که فیلم فیلمنامه است، فیلم اجرا و کارگردانی است.

فیلم تازه رامبد جوان، یک کمدی مفرح و سرگرم‌کننده است که داستان کلیشه‌ای و تکراری‌اش را درست تعریف می‌کند، طوری که تماشاگر تا انتها پلک نمی‌زند و منتظر است عاقبت شیرین‌کاری‌های بچه‌های المپیادی مدرسه خانم دارابی را ببیند، بخش عمده‌ای از جذابیت فیلم به روایت آن است، پیمان قاسم‌خانی استاد استفاده از داستان‌های آشنا و بازی با کلیشه‌ها است. از همان زمان که بچه‌ها درباره طراحی یک توطئه برای خانم دارابی حرف می‌زنند و یک کات داریم به نمای بسته پاهای یک مرد که بعد می‌فهمیم جبلی است، می‌توان حدس زد یک ماجرای عاشقانه پرسوء تفاهم در راه است.

قاسم‌خانی می‌داند چطور این داستان بارها روایت شده را با چاشنی جزئیات بامزه‌ای همراه کند که تماشاگر مرعوب فیلم شود، فیلم پر است از این جزئیات شیرین مثل جایی که بچه‌ها از تغییر چهره خانم دارابی (ویشکا آسایش) حرف می‌زنند و خانم آغاسی (بهاره رهنما) گوشه‌ای از حسادت‌های معمول زنانه را به خوبی نشان می‌دهد! شخصیت آقای دکتر (مانی حقیقی) هم از آن تیپ‌های محبوب سینمایی است که چقدر خوب ایرانی شده و با توجه به محدودیت‌های سینمای ایران، واقعیت این نوع مردها را نشان می‌دهد.

"ورود آقایان ممنوع" در بخش کارگردانی امتیازهای متن را کامل می‌کند، جذابیت‌های انتخاب بازیگرها، فضاسازی و لحن فیلم را نباید فراموش کرد. تصویری که ویشکا آسایش از زنی مانند خانم دارابی با آن حالت خشک و مردانه ارائه می‌دهد، به شناخت درست کارگردان و بازیگر از فیلمنامه برمی‌گردد، شکستن تصویر همیشگی رضا عطاران و استفاده درست از او و بلاهت توام با معصومیتی که دارد، حاصل کار رامبد جوان است.

رامبد جوان در بازیگری سبکی دارد پرتحرک و گرم، در فیلم‌های قبلی بازی‌ها متاثر از بازی او و سلیقه‌اش درباره کمدی بود، اما در "ورود آقایان ممنوع" بازی‌ها طراوت و تازگی دارد، شبیه به نوع بازی رامبد جوان نیست و در بستر فیلم به درستی جای گرفته است، بازی‌ها بدون اغراق و تصنع است و تنها بازیگری که با اغراق (نه به معنای منفی‌اش) بازی می‌کند ویشکا آسایش است که باید متناسب با شخصیت و اغراق‌هایش بازی می‌کرده است.

فیلم موضوع ازلی و ابدی دعوای زن‌ها و مردها را (که از تم‌های محبوب قاسم‌خانی است) را به شیرینی روایت می‌کند و مثل اغلب کمدی‌هایی با این موضوع در پایان با عشق تمام می‌شود، غافلگیری انتهایی و به هم نرسیدن خانم دارابی و آقای جبلی هم جذابیت فیلم را مضاعف می‌کند. "ورود آقایان ممنوع" بعد از مجموعه "مسافران" (که امتیازهایش دیده نشد) و فیلم خوب "پسر آدم، دختر حوا" این نکته را ثابت می‌کند که رامبد جوان در سینمای کمدی می‌تواند مهره موثر و مفیدی باشد.

"ورود آقایان ممنوع" چیزهای زیادی برای دوست داشتن دارد، قصه خوب، کارگردانی درست، یک ویشکا آسایش متفاوت که می‌تواند سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را بگیرد اگر هیئت داوران به این فیلم کمدی روی خوش نشان بدهد، مانی حقیقی که عجیب است استعداد بازیگری‌اش تا به حال کشف نشده و چقدر می‌تواند در نقش‌های متفاوت خوب باشد، "درباره الی" و "ورود آقایان ممنوع" دو سر مختلف از جریان بازیگری هستند و احتمالا حقیقی بازهم می‌تواند نقش‌های متفاوت با این تجربه‌ها بازی کند.فضای دبیرستان دخترانه، بچه درس‌خوان‌هایی که معمولا در فیلم‌ها و مجموعه‌ها فاقد هر نوع جذابیت هستند و نمایش آرزوهای زنان (حتی آنهایی که مثل خانم دارابی تظاهر می‌کنند مانند مردان هستند) و...

"ورود آقایان ممنوع" حتما اکران خوبی خواهد داشت و این شاید باعث شود تولید چنین کمدی‌هایی جای آثار سخیف و مبتذلی که این روزها به نام کمدی روی پرده سینماها می‌رود ، بگیرد.

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محدثه واعظی‌پور