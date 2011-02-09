فرصت 35 روزه سایتهای دولتی برای بروز رسانی

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دستور رئیس جمهور هیچ نهاد دولتی حق استفاده و بکار گیری نیروهای شرکتی مگر در کارهای خدماتی و حجمی را ندارد گفت: نهادها و سازمانهای دولتی تنها 35 روز فرصت دارند تا نیروهای شرکتی خود را تعیین و تکلیف (تبدیل وضعیت) کنند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.

با مدیران بی تحرک و تنبل خداحافظی می کنیم

استاندار تهران در پاسخ به این پرسش که برخی از مدیران دستگاههای دولتی تمایلی به بازدید از مراکز و نهادهای زیر مجموعه خود در سایر شهرستانهای استان ندارند گفت: به واسطه تاکید دولت نهم و دهم بر سفرهای استانی و حضور مسئولان در تمامی دستگاها و ادارات زیر مجموعه خود بدیهی است که مدیران بی کفایت به سرعت شناسایی می شوند و استانداری هم با این مدیران خداحافظی می کند.

وی افزود: هیچ مدیری نمی تواند در چهار دیواری دفتر کارش بر امور مردم رسیدگی کند و بر اوضاع زیر مجموعه خود مسلط باشد و باید از خود تحرک نشان دهد.

35 روز فرصت برای روز رسانی سایتها

تمدن در مورد غیر فعال بودن برخی سایتهای سازمانهای دولتی استان تهران گفت: وضعیت پورتال و سایتهای سازمانهای دولتی استان تهران نسبت به سایر استانها بهتر است ولی بر اساس مصوبه شورای اداری استان تهران، نهادها و سازمانهای دولتی تنها 35 روز فرصت دارند تا سایتها و پورتالهای اطلاع رسانی خود را ترمیم، بازسازی و به روز رسانی کنند.

وی افزود: یکی از مهمترین زیرساختها برای اجرای طرح دورکاری و همچنین شهر الکترونیک تقویت و به روز رسانی پورتالها و سایتهای سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات به شهروندان است.