تصویربرداری از 24 هزار نسخه خطی در کتابخانه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب "هویت پایداری" نخستین آلبوم تصاویر فعالان صنعت چاپ ایران بعد از ظهر سه‌شنبه 19 بهمن با حضور حجت‌الاسلام رسول جعفریان رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، اسماعیل دمیرچی مولف کتاب و دیگر فعالان و پیشکسوتان صنعت چاپ کشور در کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

حجت‌السلام جعفریان در این برنامه گفت: چاپ، چاپخانه و موزه نمادی است از یک تلاش چندصد ساله که حکایت از یک مشارکت بزرگ دارد. با پیشرفت‌هایی که امروز حاصل شده است این مشارکت خود را در شکل‌های گوناگون نشان داده است. مثلاً شبکه اینترنت یکی از نمودهای پیام مشارکت است و همه قبول کرده‌اند که عضوی از آن هستند.

وی افزود: ما نیز باید این فضا را درک کرده و با مشارکت موثر با یکدیگر سوار موج‌هایی شویم که در عرصه صنعت چاپ به سمت ما حرکت می‌کنند. لازمه تحقق چنین امری داشتن گذشت و عدم داشتن دید اقتصادی در این زمینه است. البته امروز کمی خسته و بی رمق هستیم.

جعفریان ادامه داد: یکی از حوادثی که انرژی زیادی از ما گرفت بازپس‌گیری یک دستگاه چاپ قدیمی توسط فرزندان یک مرد خیّر بود که این ماشین را به موزه تاریخ چاپ اهدا کرده بود. ماشین چاپ قدیمی مطمئنا برای کسی کاربرد و منفعتی نخواهد داشت اما در موزه می‌تواند ارزش بالای خود را حفظ کند که متاسفانه بدون دلیل منطقی توسط این افراد از موزه خارج شد. عزیزان خیّر همتی کنند و موزه تاریخ چاپ را رونقی ببخشند. البته ثبت اموال بخشیده شده به موزه با ثبت نام خیّرین انجام خواهد گرفت.

رئیس کتابخانه مجلس گفت: کتابخانه مجلس در این شرایط حداکثر تلاش خود را برای جذب مخاطب بیشتر انجام می‌دهد. امروز متولیان امر در کتابخانه مجلس مصرانه در تلاشند تا بیشترین حجم کتابهای فاخر و ارزشمند را در این کتابخانه گردآوری کنند. در این زمینه نیروهای کتابخانه برای به‌دست آوردن کتابهای مهم چاپ محلی به دورترین نقاط کشور سفر می‌کنند. تا به حال 24 هزار نسخه خطی در کتابخانه مجلس اسکن شده و دوسوم این رقم در فضای مجازی قرار داده شده است.

وی افزود: البته به برخی ضعف‌ها در مسائل فنی اعتراف داریم که با تلاش نیروها این عیوب برطرف شود و یکی از برنامه‌هایمان این است که مخاطبان این امکان را داشته باشند تا از منزل و با استفاده از فضای مجازی با کتابخانه مجلس در ارتباط باشند.

جعفریان گفت:‌ در چند سال اخیر برای گردآوری عناوین مهم در کتابخانه فعالیتهای زیادی انجام گرفته است و هدفمان در این راه این بود که اگر مخاطبی به کتابخانه رجوع کند و طالب 10 عنوان کتاب باشد، بتوانیم حداقل 9 عنوان از این تعداد را در اختیار او قرار دهیم. درباره فعالیتهای چاپ و نشر کتابخانه مجلس نیز باید به چاپ 300 عنوان کتاب در 10 سال اخیر اشاره کنیم.

ادامه دارد...