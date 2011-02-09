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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۶

ووشو انتخابی تیم ملی/

پیغمبری سومین طلا را کسب کرد/ عربی باز هم قهرمان شد

پیغمبری سومین طلا را کسب کرد/ عربی باز هم قهرمان شد

در ادامه رقابتهای ووشو قهرمانی کشور که تحت عنوان انتخابی تیم ملی برگزار می‌شود دو عضو تیم ملی تالو بازهم موفق به کسب مدال طلا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد عربی که روز دوشنبه اولین مدال خود را در فرم "نان چوان" کسب کرده بود ، عصر سه شنبه نیز صاحب دومین مدال طلای خود شد. این تالو کار خوزستانی در اجرای فرم "نن دائو" با کسب امتیاز 48/9  طلای دوم خود را کسب کرد. طاهر قاسمی از استان هرمزگان با امتیاز 28/9 مدال نقره گرفت و فرشید اسدیان  از تهران (الف) با کسب امتیاز 55/8 به مدال برنز رسید.

همچنین در  فرم"جین شو" امین رادمهر از استان فارس با امتیاز 98/8 به مدال طلا دست یافت، محمد امین عسکری زاده از استان هرمزگان با امتیاز 97/8 مدال نقره گرفت و بهروز بخشی زاده از استان خوزستان با امتیاز 93/8 به مدال برنز دست یافت.

 ضمن اینکه احسان پیغمبری که صبح روز گذشته در اجرای دو فرم به مدال طلا دست یافته بود در فرم "گون شو" نیز موفق به کسب سومین مدال طلای خود شد. پیغمبری که از استان خراسان رضوی در این مسابقات شرکت کرده با امتیاز 53/9 صاحب سومین مدال طلای خود شد، امیر محمدرضایی از زنجان با امتیاز 40/9 به مدال نقره رسید و سید مهدی انامقی از استان آذربایجان غربی با امتیاز 02/9 به مدال برنز رسید.

این مسابقات با حضور 400 ووشوکار از سراسر کشور در  مجموعه ورزشی انقلاب کرج جریان دارد.
 

کد مطلب 1249478

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