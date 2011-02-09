مراسم هفتمین روز درگذشت پدر شهیدان زین الدین در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهردر قم، مراسم هفتمین روز درگذشت پدر شهیدان زین الدین شب گذشته در مسجد اعظم با حضور علی لاریجانی رئیس و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.



همچنین در این مراسم، نمایندگان بیوت مراجع و جمعی از علما و فضلا و جمع کثیری از مردم شهید پرور قم حضور داشتند.



یادآور می شود: مرحوم عبدالرزاق زین‌الدین یکی از مبارزان دوران ستم شاهی و پدر شهید مهدی زین الدین فرمانده سپاه علی بن ابیطالب در دوران جنگ تحمیلی بود و همچنین مجید زین الدین نیز یکی دیگر از فرزندان وی است که در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسید.



مرحوم زین الدین چهارشنبه گذشته همزمان با 28 صفر دار فانی را وداع گفت و در میان تشیع باشکوه مردم قم، در گلزار شهدای این شهر و در جوار قبور فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.