تهران آماده عقد قرارداد دوجانبه درباره نفت صادراتی به هند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، "سید مهدی نبی زاده" که در دهلی نو سخن می گفت در ادامه افزود: یک مکانیسم فنی وجود دارد که ایران و هند در مورد آن مذاکره می کنند و من از روند مذاکرات و همچنین توافقات بوجود آمده در مورد نحوه پرداخت پول نفت صادارتی رضایت دارم.

سفیر ایران در هند در مورد خط لوله صلح نیز گفت: هند هنوز هم می تواند به خط لوله صلح ملحق شده و نیمی از گاز صادر شده از ایران از طریق این خط لوله را در اختیار بگیرد.

در همین رابطه وال استریت ژورنال در هفته گذشته از نهایی شدن توافق ایران و هند درباره ادامه صادرات نفت به دهلی پس از یک ماه گفتگو خبر داده بود.

به نوشته این روزنامه، از این پس بانک دولتی هند پرداخت پول نفت وارداتی از ایران را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس اعلام یک مقام هندی، طبق توافق انجام شده میان دهلی و تهران، از این پس پول نفت وارد شده از ایران با یورو به تهران پرداخت خواهد شد.

تهران و هند از ماه دسامبر مذاکراتی را به دلیل خودداری بانک مرکزی هند از پرداخت پول نفت وارداتی از ایران آغاز کرده بودند.