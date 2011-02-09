مجید ملا محمدی نویسنده این کتاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: 24 گویش ایرانی اعم از لر، کرد، فارس، مازنی، گیلکی، بلوچ، یزدی و گویشهای دیگر زبان درد دل با امام زمان (عج) شده است. به طوریکه متنها توسط من نگارش شده و بعد از ترجمه آن به گویشهای محلی در یک مجموعه گردآوری شده است که همه بچهها بتوانند از ان استفاده کنند.
وی نام این کتاب را "لطفا به دیدن ما بیا" ذکر کرد و ادامه داد: این طرح ابتکاری نو و تازه است و قرار است از سوی انتشارات محراب قلم راهی بازار نشر شود.
این نویسنده اضافه کرد: ایران سرزمین انواع گویشها و لهجهها است و گویشها و لهجههای مناطق مختلف آن مانند طبیعت هزار رنگش در هر گوشه به رنگی دیگر در میآید.
وی اظهارکرد: با توجه به اینکه این روزها به نوعی دوره زوال گویشها و لهجههای محلی فرا رسیده و این میراث فرهنگی ارزشمند در سراسر کشور راه زوال و نابودی را میپیماید این حرکت سبب میشود که کودکان و نوجوانانی که به گویش محلی خودشان تکلم میکنند از این راه اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنند.
ملا محمدی با تاکید بر اینکه هر ملتی باید هویت گذشته خود را حفظ کند، بیان کرد: این گویشها شناسنامه هویتی ما هستند که به ما میگویند چند هزار سال قدمت داریم و نباید اجازه دهیم نابود شود.
وی درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: کتاب دو جلدی برای امام رضا (ع) تالیف شده که جلد اول آن به نام "رضا جان خوش آمدی" روایت داستانی از تولد امام رضا (ع) تا خداحافظی از مدینه و سکونت در خراسان را دربر میگیرد.
این نویسنده بیان کرد: جلد دوم "مرغابیهای میهمان" نام دارد که از زمان سکونت در خراسان تا زمان شهادت برای کودکان و نوجوانان نوشته شده است.
وی ادامه داد: تصویرگری این اثر انجام شده و صفحهآرایی هم به اتمام رسیده و قرار بود در زمان شهادت امام رضا (ع) راهی بازار نشور شود اما متاسفانه هنوز چاپ آن انجام نشده و قرار است از سوی انتشارات بهنشر آستان قدس رضوی تا پایان سال راهی بازار کتاب شود.
ملا محمدی در ادامه گفت: یک مجموعه 30 جلدی نیز برای کودکان با عنوان "قصههای قشنگ ایرانی" نوشتهام که برگرفته از متون کهن است. این کتاب برگرفته از داستانهای بوستان، گلستان، کلیله و دمنه، لطایف و الطوایف ، قابوسنامه و کشفالاسرار است که قرار است از سوی انتشارات "نوای مدرسه" منتشر شود.
وی با اشاره به اینکه این کتاب در دست تصویرگری است، گفت: با اتمام تصویرگری آن رواننویسی این داستانها در یک بسته فرهنگی راهی بازار میشود.
ملامحمدی با اشاره به اینکه این کتاب تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر میشود، تصریح کرد: هر جلد کتاب عنوانی مجزا و متفاوت دارد اما در یک بسته فرهنگی ارائه میشود.
وی همچنین درباره مجموعه شعر نوجوان با نام "روز امامت گل" بیان کرد:این کتاب با 12 قطعه شعرآماده چاپ است و مضمون شعرهای آن درباره امام زمان (عج) است و قالبهای مختلفی دارد.
این نویسنده همچنین از اتمام نگارش کتاب "اهل بیت (ع) در قرآن" اشاره کرد و ادامه داد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان به "تفسیر موضوعی قرآن کریم" برای کودکان و نوجوانان پرداخته است و به نویسندگان برای خلق این آثار سفارش داده است.
وی اظهارکرد: نویسندگان مختلف نگارش این کتابها بر عهده گرفتند که مباحث روح، اخلاق، اهل بیت و دیگر موضوعات را برای نوجوانان و کودکان تفسیر موضوعی کنند که بحث اهل بیت مربوطه به من بود که با هشت ماه تلاش به پایان رسید و هم اکنون در اختیار کانون قرار گرفته است.
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