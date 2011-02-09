افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد تا سقف 200 میلیون ریال

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آغاز پرداخت این میزان تسهیلات به مددجویان این نهاد از سال آتی قابل اجرا و پرداخت خواهد بود .

وی ادامه داد: این مهم در راستای سیاست توانمند سازی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور اجرایی و محقق می‌شود .

این مسئول اضافه کرد: مهم‌ترین وظیفه و رسالت حوزه اشتغال و خودکفایی ایجاد شغل برای خانواده‌های زیر حمایت بوده که از سیاست‌های کاری کمیته امداد است .