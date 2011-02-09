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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۲

افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد تا سقف 200 میلیون ریال

افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد تا سقف 200 میلیون ریال

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد کشور از افزایش وام اشتغال مددجویان کمیته امداد تا سقف 200 میلیون ریال خبر داد.

محمد امید در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: آغاز پرداخت این میزان تسهیلات به مددجویان این نهاد از سال آتی قابل اجرا و پرداخت خواهد بود.

وی ادامه داد: این مهم در راستای سیاست توانمند سازی و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور اجرایی و محقق می‌شود.

این مسئول اضافه کرد: مهم‌ترین وظیفه و رسالت حوزه اشتغال و خودکفایی ایجاد شغل برای خانواده‌های زیر حمایت بوده که از سیاست‌های کاری کمیته امداد است.

امید تصریح کرد: درحال حاضر متوسط تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد هشت  میلیون تومان است که طی سال آتی 12 میلیون تومان دیگر به آن افزوده می‌شود.

کد مطلب 1249483

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