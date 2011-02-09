هر صدایی که مخل وحدت باشد مورد حمایت آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدنبی حبیبی شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی جبهه پیروان خط امام و رهبری و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم در مسجد امام زین العابدین(ع) برگزار شد، تصریح کرد: ما معتقدیم یک وحدت در کشور کارساز است؛ وحدتی امکان ایجاد و تداوم دارد که بین نیروهای وفادار انقلاب حول رهبری شکل گیرد وگرنه ایجاد وحدت بین کسانی که خواب براندازی جمهوری می بینند، با کسانی که جانشان را برای انقلاب اسلامی می دهند امکان پذیر نیست.



وی با اشاره به کارآیی فوق العاده وحدت نیروهای انقلابی حول محور رهبری تاکید کرد: وحدت بین نیروهای وفادار انقلاب بسیار حائز اهمیت است و دشمن با تمام توان می خواهد این وحدت را بهم بزند.



گناه کسانی که ساز تفرق را کوک کردند نابخشودنی است



حبیبی گفت: در فتنه سال 88 که عده ای باور کرده بودند جمهوری اسلامی تمام شده است به دلیل همین سازهایی بود که دشمنان برای داخلی ها کوک کرده بودند.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اینکه دشمنان امیدوار به براندازی جمهوری اسلامی بودند به این خاطر است که درِ باغ سبزی که فتنه گران به آنها نشان داده بودند، آنها کار جمهوری اسلامی را تمام شده تلقی می کردند.



وی ادامه داد: کسانی که در فتنه 88 یا قبل از آن هر سازی که می توانستند برای تفرق در کشور کوک کنند، این کار را انجام دادند، گناه آنها نابخشودنی است.



حبیبی به عدم پیش بینی دستگاههای اطلاعاتی کشورهای جهان از تحولات انقلاب اسلامی اشاره کرده بود گفت: تمام دستگاههای جاسوسی غربی و غیرغربی در جریان پیروزی انقلاب اسلامی دچار اشتباه شدند و امام خمینی(ره) دچار اشتباه نشده اند.



عده ای دروغگو به عنوان خط امام در مقابل امام ایستادند



وی افزود: الان هم یک عده دروغگو به عنوان مدعی خط امام از همان اول رهبری امام خمینی(ره) در مقابل ایشان ایستادند.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تحولات مصر را به نفع مردم این کشور دانست و تاکید کرد: اوباما دچار گیجی شده و درباره مصر یک روز می گوید حسنی مبارک بماند و یک روز هم می گویند باید برود، خودش یک جور حرف می زند و سیاستمداران دیگر آمریکا جور دیگری حرف می زنند و این نشان دهنده تاثیرگذاری انقلاب مردم مصر است.



حبیبی به برخی از ویژگیهای مقام معظم رهبری اشاره کرد و یادآور شد: 21 سال است که رهبری در شدیدترین بحرانها که یکی از آنها فتنه 88 است ایستادند و این ناشی از مدیریت شایسته ایشان بود اما عده ای خیال کردند که با تضعیف رهبری می توانند به مقاصد شومشان برسند.



سه رمز پیروزی انقلاب اسلامی



وی کلمه توحید، توحید کلمه و رهبری را رمز پیروزی انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: کلمه توحید مجموعه باورهای اعتقادی و دینی مردم ماست که بر همین مبنا و با همین زیربنای فکری، 14 قرن زندگی کردند و انقلاب اسلامی با همین مبنای فکری به پیروزی رسید.



وی منظور از توحید کلمه را وحدتی دانست که به عنوان ضرورتی مستمر باید مراقب تداوم آن باشیم و در ادامه تصریح کرد: یکی از نصیحتهای مستمر غربی ها به دیگران(غیر خودشان) این است که اصولا حکومت نبایستی ایدئولوژیک باشد، اما آنها وعاظ بی عمل هستند، چون خودشان جز در چارچوب ایدئولوژی لیبرال دموکراسی حکومتی تشکیل نداده اند اما وقتی به ما می رسند نصیحت می کنند که حکومت نباید ایدئولوژیک باشد.



حبیبی با بیان اینکه موضع گیریهای غربی ها در مقابل اسلام قرار دارد، اظهار داشت: جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا بعد از جریان 11 سپتامبر در سخنانی گفت که ما در آغاز جنگ صلیبی هستیم و همین شخص در ماه های آخر دور دوم ریاست جمهوری خو در کویت گفت که ما با اسلام وارد جنگ ایدئولوژیک شدیم.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: نخست وزیر فرانسه هم در اظهارنظری به صراحت بیان کرده بود که ما (پیمان ناتو) در افغانستان مشغول جنگ صلیبی هستیم. در این کشور دختران مسلمان حق استفاده از پوشش اسلامی در مدارس را ندارند.



وی ادامه داد: شورای روابط خارجی آمریکا متشکل از جمعی نخبگان آمریکایی است که برنامه های دراز مدت این کشور را تدوین می کند و سطح این شورا از کنگره آمریکا بالاتر است. کسینجر یکی از اعضای این شوراست که به صراحت گفت قرن 21 قرن تقابل اسلام و تمدن غربی است.



وحشت غربی ها از موج اسلام خواهی



حبیبی به وحشت غربی ها از موج اسلام خواهی در کشورهای مختلف اشاره کرد و یادآور شد: آنها حاضرند در حرکتهای انقلابی که اتفاق می افتد هر گروه و صاحب فکر، ولو مخالف آنها باشد سر کار بیایند اما داهیان حکومت اسلامی به هیچ وجه روی کار نیایند و این مسئله در تونس اتفاق افتاد و زمینه حضور همه گروههای غیراسلامی را فراهم کردند.



وی گفت: تمام تلاش و کوشش غربی ها در مصر این است که بعد از مبارک، حکومتی بر مبنای اسلامی تشکیل نشود.



وی با بیان اینکه ما در پیروزی انقلاب اسلامی اگر این مبنا را نداشتیم، پیروزی نصیب ما نمی شد، اظهار داشت: به برکت عاشورا و امید به ظهور امام زمان(عج)، انقلاب اسلامی ایران در زمانی پیروز شد که تمام تحلیلگران غربی را گیج کرد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به علت تاکید غرب بر ایدئولوژیک نبودن حکومت گفت: آنها به ما نصیحت می کنند که حکومت ایدئولوژیک نباشد، برای اینکه اگر ظرفیت عظیم اسلامی در جهان شکوفا شود هیچ قدرتی نمی تواند آن را مهار کند.



حبیبی افزود: شاه در ماه های آخر حکومتش گفته بود که اینها می خواهند ایران را به ایرانستان (ایران تجزیه شده) تبدیل کنند و به همین خاطر به محض اینکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، تمام دشمنان بر روی مسائل ضد وحدت و ضد اتحاد کار کردند.



وی با اشاره به ایجاد انواع خلق های عرب و کرد و... در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: آنها حاضر بودند هر فکری غیر از وحدت اسلامی جرقه بخورد و رشد کند، ولی وحدت اسلامی نباشد.



وی اظهار داشت: وقتی امام خمینی(ره) که فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید که به مملکت شما آسیب نرسید، با تاکید بر همین نکته بوده است والا عرصه حسینقلی خانی با انگیره های مختلف غیراسلامی ایجاد می شد.



دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: به طور یقین اگر رمز اول پیروزی انقلاب اسلامی کلمه توحید است، رمز دوم که می خواهد بارور شود باید با رمز اسلامی باشد. توحید کلمه اگر قرار است تحقق یابد باید به رمز اولی متحد باشد به دلیل اینکه با تحریک قومیتها نمی توان دم از وحدت زد.