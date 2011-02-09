حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به سیاستهای دولت از سال 84 تا کنون، شاهد هستیم که تعداد دانشجویان ایرانی در اوکراین رو به کاهش رفته است.
وی درباره وضعیت سرپرستی دانشجویان ایرانی در اوکراین نیز گفت: یک مدتی در اوکراین رایزن علمی داشتیم. دکتر باقری دو سال پیش حکمش برای رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در اوکراین به پایان رسید و تودیع شد. به تازگی دکتر باکویی که قبلا رایزن علمی ایران در روسیه بود به عنوان رایزن علمی به بلاروس رفته است البته به اوکراین نیز میرود.
مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم افزود: از دکتر باکویی خواستهایم که ماهانه یا هفتگی به اوکراین نیز برود و برنامههای فرهنگی برای دانشجویان در اوکراین را دنبال کند.
مسلمی نائینی در پاسخ به اینکه برای رفع مشکلات فرهنگی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور مانند اسکان دانشجویان دختر ایرانی در خوابگاههای مختلط در اوکراین گفت: کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان در خارج از کشور تشکیل شده و چندین جلسه هم داشتهاند.
وی کمیته پیگیری مشکلات دانشجویان در خارج از کشور را متشکل از نمایندگانی از مجلس، وزارت امور خارجه، معاونت دانشجویی و معاونت آموزشی وزارت علوم، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، اداره کل بورس، اداره کل دانشجویان داخل و معاونت امور بینالملل شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست.
مدیرکل امور بورس و دانشجویان خارج درباره رسیدگی به مشکلات فرهنگی دانشجویان ایرانی غیر بورسیه در خارج کشور گفت: بررسیهایی دارد صورت میگیرد اما به این راحتی نمیتوان با آنها برخورد کرد.
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