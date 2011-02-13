به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور اکبر دودانگه در تیم کشتی جوانان و کنار رفتن اسماعیل دنگسرکی مربی مازندرانی اخباری در مورد حضور دو مربی در راس تیم ملی کشتی آزاد به گوش می رسید.

بر این اساس پس از اینکه امروز امیر توکلیان مربی سابق تیم ملی به عنوان عضو کمیته فنی رقابتهای انتخابی جام تختی که امروز یکشنبه و فردا دوشنبه در تهران برگزار می شود انتخاب شد اخبار مربوط به حضور وی در کادر فنی تیم ملی تایید شد و بزودی حکم مربیگری وی صادر می شود تا در کنار کاوه و مهربان همکار سوم غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی باشد.

حالا باید دید آیا سرمربی تیم ملی حاضر می شود چهارمین و آخرین همکار خود را از استان مازندران انتخاب کند یا همچنان ترجیح می دهد در مورد این موضوع مقاومت کرده و شخص دیگری را به کادر فنی تیم ملی اضافه نکند.