انقلاب 14 فوریه در بحرین/ سیاهپوشان معترض دوشنبه آتی به خیابانها می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، 6 هزار نفر در یک جنبش اینترنتی خواستار تجمع برای اعتراض علیه خاندان آل خلیفه در بحرین شده اند.

فعالان اینترنتی از طریق فیس بوک خواستار قیام مردمی علیه رژیم اقلیت حاکم در 14 ماه جاری میلادی (25 بهمن) برای تحقق اصلاحات شدند. این فعالان با ایجاد صفحه ای در فیس بوک بنام "انقلاب چهارده فوریه در بحرین" از مردم این کشور خواستند که در این روز به قیام علیه نظام حاکم بپردازند و با برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز از روز دوشنبه آینده، بدون سوزاندن لاستیک و تخریب اموال اعتراض های خود را به گوش مقام های منامه برسانند.

آنها همچنین خواستار اعتصاب از روز جمعه با لباس یکرنگ شدند. لباس مورد نظر آنها کفن یا لباس مشکی است. این فعالان در دعوت خود اعلام کردند : ما خواهان رفع ظلم، استبداد و دیکتاتوری هستیم. آنها همچنین خواسته هایی را مطرح کردند که مهمترین آن آزادی همه بازداشت شدگان و پرداخت غرامت به آنها، توقف اعطای تابعیت سیاسی و تحقیق فوری درباره کسانی که به آنها تابعیت سیاسی داده شده است (اشاره به اعطای تابعیت سیاسی از سوی رژیم اقلیت حاکم بر بحرین برای کاهش جمعیت شیعیان این کشور که اکثریت را تشکیل می دهند) است.



از دیگر خواسته فعالان اینترنتی توقف شکنجه و نقض حقوق بشر، کناره گیری نخست وزیری که چهار سال است بر این سمت خیمه زده است، اصلاحات قانون اساسی که زمینه را برای مشارکت فعال مردم مهیا کند و لغو اختیارات مجلس مشورتی انتصابی است.



حاکمیت اقلیت بر اکثریت در بحرین سبب شده است تا این کشور در یک دهه گذشته ناآرامی هایی را تجربه کند و در پی ناآرامی های چند ماه گذشته و اعتراض شیعیان این کشور به حاکمیت خاندان آل خلیفه، حاکمان این کشور اقدام به سرکوب معترضین کردند. دیدبان حقوق بشر بارها به مقام های این کشور درباره رفتار آنها با معترضان هشدار داده است.