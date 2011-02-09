سه انفجار شمال شرق پاکستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، پلیس پاکستان اعلام کرد: صبح امروز چهارشنبه سه انفجار در نزدیکی مرکز پلیس و دفاتر افسران ارشد پلیس در شهر "گوجرانوالا" در شمال شرق پاکستان روی داد.

"غلام محمد دوگار" رئیس پلیس شهر گوجرانوالا شدت این سه انفجار را ضعیف توصیف کرد و گفت هیچ فردی در نتیجه آن آسیب ندیده است.

وی هدف از این سه انفجار را ترور افسران ارشد پلیس پاکستان توصیف کرد. ساکنان منازل اطراف حادثه اعلام کردند: این انفجارها دفاتر پلیس را تخریب کرد و پنجره های ساختمان های اطراف نیز در نتیجه آن خرد شدند.

هیچ فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این سه انفجار را برعهده نگرفته است اما پلیس پاکستان طالبان را مسئول چنین حملاتی می داند.