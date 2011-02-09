جزئیات معافیتهای کفالت/ کارتهای پایان خدمت هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید صدرالسادات در نشست خبری که پیش از ظهر سه شنبه در سازمان وظیفه عمومی برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: همچنین با تمهیداتی که صورت گرفته در سال آینده همه کارتهای معافیت قدیمی هوشمند می شوند و بدین ترتیب کارتهای جعلی نیز شناسایی خواهند شد.

وی همچنین با اشاره به معافیت کفالت نیز گفت: اگر مشمولی تنها فرزند ذکور بالای 18 سال و سالم خانواده و سن پدرش بالای 59 سال باشد، می تواند کفیل پدرش شده و از خدمت وظیفه عمومی معاف شود.

رئیس سازمان وظیفه عمومی با اشاره به کفالت پدربزرگ و مادربزرگ نیز گفت: در صورتی که پدر بزرگ توسط مشمول شورای پزشکی نیازمند مراقبت تشخیص داده شود مشروط بر آن که فاقد فرزند پسر بوده یا فرزندان پسر وی بنا به نظر شورای پزشکی قادر به مراقبت از پدر خود نباشند و مشمول نیز تنها نوه سالم بالای 18 سالی وی باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده به هئیت رسیدگی بلامانع است.

سردار صدر السادات ادامه داد: چنانچه شوهر و فرزندان ذکور مادربزرگ فرد مشمول فوت کرده باشند یا به علت بیماری برابر نظریه شورای پزشکی قادر به سرپرستی از مادربزرگ مشمول نباشند و مشمول نیز تنها نوه پسر سالم بالای 18 سال باشد، رسیدگی و ارجاع پرونده وی به هئیت رسیدگی بلامانع است.

وی با اشاره به مشمولانی که پدر آنها در حبس است نیز گفت: چنانچه مشمول یگانه مراقب خانواده باشد و پدر وی در حبس به سر می برد و حداقل یکسال از حبس قطعی او باقی مانده باشد، رسیدگی به پرونده وی بلامانع است.

رئیس سازمان وظیفه عمومی درباره مشمولانی که پدر آنها مفقود شده باشد، نیز گفت: چنانچه مفقودیت پدر توسط رای دادگاه تائید شود، می توان به وضعیت این مشمولان نیز رسیدگی کرد.

سردار صدرالسادات از افزایش ادارات وظیفه عمومی استانهایی که امکان صدور برگه خروج از کشور برای مشمولان را دارند خبر داد و گفت: پیش از این 16 استان در کشور می توانستند این برگه را صادر کنند ولی هم اکنون تمام 31 استان کشور قادر به ارائه این خدمت هستند.

حذف چک و ارائه تعهد محضری برای مشمولان مسافر

وی افزود: همچنین اخذ چک از مشمولانی که قصد سفر زیارتی داشتند حذف شده و از این پس آنها باید تعهد نامه محضری ارائه دهند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه وجه الضمان سفرهای نیمه علمی نیز کاهش یافته است، اعلام کرد: این رقم در گذشته 15 میلیون تومان بوده که هم اکنون به هشت میلیون تومان رسیده است.

به گفته سردار صدرالسادات ودیعه سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و عتبات عالیات، 500 هزار تومان وجه نقد و ارائه تعهدنامه به مبلغ پنجاه میلیون ریال است که باید به تائید دفاتر اسناد رسیده باشد.

وی افزود: همچنین ودیعه سفر زیارتی سوریه، 15 میلیون تومان وجه نقد و یا ضمان نامه بانکی است و ودیعه سفرهای علمی همچون ارائه مقاله در کنفرانسهای بین المللی و فرصتهای مطالعاتی برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، پنج میلیون تومان وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی و سفرهای نیمه علمی نیز هشت میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی است.

دستگیری 10 باند جاعل کارت پایان خدمت

رئیس سازمان وظیفه عمومی همچنین از دستگیری 10 باند جعل کارت پایان خدمت و معافیت در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون 75 نفر در این زمینه دستگیر شده اند.

سردار صدرالسادات همچنین درباره احتمال افزایش دوره خدمت سربازی از 18 ماه به 24 ماه در قانون جدید گفت: فعلا در این زمینه تصمیمی نگرفته ایم و هم اکنون با عنایت مقام معظم رهبری خدمت سربازی همان 18 ماه است وفعلا تغییری نکرده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره امکان بخشش اضافه خدمت ها نیز گفت: در این باره قانون طبق گذشته عمل می کند و برنامه جدیدی نداریم.