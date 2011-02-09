خزاعی اظهارات اشتون درباره فعالیتهای هسته ای ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی نماینده دائم جمهوری جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در این بیانیه ادعاهای مطروحه در اظهارات کاترین اشتون در خصوص ماهیت برنامه هسته ای کشورمان را بی اساس و غیر سازنده دانسته و تصریح کرد : فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران صلح آمیز بوده و خواهد بود و این امر بطور مکرر توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفته است .

محمد خزاعی تاکید کرد : همانگونه که قبلا اعلام شده و مجددا مورد تاکید قرار گرفته ، جمهوری اسلامی ایران بطور کامل متعهد به NPT بوده و مصمم است که همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب موافقتنامه پادمان ادامه دهد.

وی گفت:همچنین کشورمان مصمم است تا به دفاع از حقوق مشروع خویش برای استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز که در NPT بر آن تصریح شده ،ادامه دهد .

نماینده دائم کشورمان افزود : حقوق مشروع جمهوری اسلامی ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای شامل غنی سازی اورانیوم و چرخه کامل سوخت یکی از تعهدات NPT است و براین اساس باید از سوی گروه 1+5 به رسمیت شناخته شود .

نماینده دائم کشورمان در پایان این بیانیه تاکید کرده است : جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای تداوم گفتگو بر اساس فهم مشترک و احترام متقابل اعلام کرده است .

خاطر نشان می سازد این بیانیه در بین اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و خبرنگاران حاضر در محل توزیع شد.