به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای جذاب هفته تیم شهید منصوری قرچک در سالن شهید سیدرسول حسینی ساری به مصاف تیم راه این شهر می رود. منصوری اگر در این بازی با هر نتیجه‌ای پیروز شود، قهرمانی خود را در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات فوتسال لیگ برتر قطعی خواهد کرد.

تیم گیتی پسند اصفهان نیز عصر پنجشنبه در تهران به مصاف پرسپولیس می رود. تیم اصفهانی با این امید که شهید منصوری در مصاف با راه امتیاز از دست بدهد برابر شاگردان محمدرضا حیدریان صف آرایی خواهد کرد. اگر این اتفاق محقق شود و گیتی پسند بتواند در مصاف با پرسپولیس به پیروزی برسد، جدال قهرمانی بین این تیم و شهید منصوری به هفته آخر کشیده خواهد شد.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 20/11/89

* علم وادب سایپا مشهد - شرکت ملی حفاری ایران، ساعت 16، سالن شهید بهشتی مشهد

پنجشنبه - 21/11/89

* پرسپولیس تهران - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 16، سالن خورشید تهران

* راه ساری - شهید منصوری قرچک، ساعت 16، سالن سید رسول حسینی ساری

* گسترش فولاد تبریز - لبنیات ارژن فارس، ساعت 16، سالن شهید پورشریفی تبریز

* کیش ایر قم - فیروزصفه اصفهان، ساعت 16، سالن هلال احمر قم

- در این هفته تیم‌های دبیری تبریز و فولاد ماهان اصفهان استراحت خواهند داشت.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- شهید منصوری قرچک 44 امتیاز (21 بازی)

2- فولاد ماهان اصفهان 42 امتیاز (22 بازی)

3- گیتی پسند اصفهان 40 امتیاز (21 بازی)

4- گسترش فولاد تبریز 34 امتیاز (21 بازی)

5- لبنیات ارژن فارس 33 امتیاز - تفاضل گل 4+ (21 بازی)

6- فیروز صفه اصفهان 33 امتیاز - تفاضل گل 1+ (21 بازی)

7- علم و ادب مشهد 30 امتیاز (21 بازی)

8- شرکت ملی و حفاری ایران 27 امتیاز - تفاضل گل صفر(21 بازی)

9- راه ساری 27 امتیاز - تفاضل گل 19- (21 بازی)

10- کیش ایر قم 22 امتیاز (21 بازی)

11- دبیری تبریز 19 امتیاز (22 بازی)

12- پرسپولیس تهران 18 امتیاز (21 بازی)