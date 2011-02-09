محمدرضا جعفری با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: وقتی 400 ووشوکار از تمامی استان ها در رقابتهای کشوری به میدان می‌روند بیانگر اقبال عمومی این رشته هستیم. ووشو ایران راه خود را به خوبی پیدا کرده و نتایج درخشان ووشو در رده های سنی مختلف باعث شده تا ووشو جای خود را در بین جوانان این مرزوبوم به خوبی پیدا کند.

این مربی تیم ملی در مورد سطح فنی مسابقات کشوری گفت: در گذشته شاهد بودیم که اغلب ووشوکاران از یک تنکنیک برای پیروزی بهره می بردند ولی در مسابقاتی که تاکنون برگزار شده شاهد تنوع تکنیکی و استفاده از تاکتیک های مختلف برای رسیدن به پیروزی بودیم. همین موضوع بیانگر فعالیت خوب مربیان در نقاط مختلف کشور است.

وی همچنین در رابطه با تشکیل اردوی تیم ملی گفت: بر اساس برنامه تنظیم شده بعد از پایان رقابتهای لیگ برتر، از اردیبهشت ماه سال آینده اردوها را آغاز می کنیم و چون نفرات ما درگیر چرخه تمرین و مسابقات لیگ هستند با یک آمادگی نسبی وارد اردوی تیم ملی خواهند شد.

جعفری با اشاره به کسب عنوان نایب قهرمانی در مسابقات جهانی 2009 کانادا گفت: همین موضوع کار ما را برای مسابقات جهانی ترکیه سخت کرده است، البته با مدیریت خوبی که در ووشو حاکم است و پشتیبانی فنی اجاقی سخت تمرین می کنیم تا بتوانیم با کسب مدالهای رنگارنگ به هدف خود برسیم.