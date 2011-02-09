محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی‌گیران تیم نفت تهران در طول رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد کشتی های های خوبی را ارائه دادند و ما از نوع مبارزات آنها راضی هستیم.



وی ادامه داد: در دیدار فینال نیز مصطفی حسین خانی با شکست "ژوکائف" روس توانمندیهای بالای خود را نشان داد اما شکست صادق گودرزی مقابل ایمان محمدیان برنامه های ما را بهم ریخت.



دارنده مدال نقره آسیا تصریح کرد: رحیمی نیز در حد انتظار ما ظاهر نشد ضمن اینکه داوری های دیدارهای نیمه نهایی و نهایی لیگ برتر کشتی آزاد بسیار خوب بود.



وی درمورد حاضر نشدن تیم گاز در دیدار نیمه نهایی مقابل نفت اظهار داشت: ما تابع سیاست های ورزش وزارت نفت هستیم و به همین دلیل از کشتی گیر خارجی خود نیز استفاده نکردیم به هرحال کشتی نگرفتن گازی نوعی بی احترامی به تماشاگران بود و آنها خود باید در این زمینه پاسخگو باشند.



مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطرنشان کرد: لیگ کشتی با تمام فراز ونشیب های خود به پایان راه رسید و از حالا باید به فکر رقابتهای جهانی ترکیه و کسب سهمیه های المپیک لندن باشیم.



تیم نفت تهران روز سه شنبه در فینال لیگ برتر کشتی آزاد با شکست مقابل شهدای جویبار به مقام دوم جام هشتم رسید.