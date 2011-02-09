50 طرح زیر بنایی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، افتتاح روکش آسفالت کمر بندی شیروان توسط اداره کل راه و ترابری خراسان شمالی، اجرای 36 طرح هادی روستایی در سطح استان خراسان شمالی ساخت و نصب 10ضریح در بقاع متبرکه استان، اجرای چندین طرح آبرسانی به روستاهای شیروان، سالن ورزشی شهرک امام بجنورد، پارک جنگلی شهید فرهادیان، آغاز عملیات اجرایی طرحهای گازرسانی به دهستان زوارم و آغاز عملیات اجرایی مرحله دوم آبرسانی به روستاهای فجرآباد و خادمی از مهم ترین طرحهای امروز شیروان است.

افتتاح صندوق مهر امام رضا ( ع ) و ساخت منازل مددجویان کمیته امداد در شهرستان گرمه، ساخت یک باب مسجد و یک حمام عمومی اهدایی یک خیر تبریزی، دو طرح آبیاری تحت فشار در روستاها، واحد تولیدی پرواربندی در روستاها، واگذاری10 ساختمان مسکونی به مددجویان کمیته امداد از طرحهای به بهره برداری رسیده در جاجرم است.



همچنین چندین مدرسه و نمازخانه در روستاهای اسفراین صبح چهارشنبه توسط مسئولان این شهرستان به بهره برداری رسید.



در مجموع برای بهره برداری از این طرحها حدود 115 میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.



همچنین در سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 327 پروژه با اعتبار 165 میلیارد تومان در استان خراسان شمالی کلنگ زنی و به بهره برداری می رسد.