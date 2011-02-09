برنامه پنجم توسعه نگاه ویژه ای به توسعه صنعت گردشگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سید حسن قدمگاهی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از طرحهای گردشگری ایلام افزود: برنامه پنجم توسعه بر حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای بهره برداری از طرحهای حوزه گردشگری و صنایع دستی تاکید می کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حمایت از بخش خصوصی برای ورود به حوزه گردشگری را در دستور کار قرار داده است.

وی اظهار داشت: براساس قانون، سازمان میراث فرهنگی باید برای توسعه زیرساختهای شبکه راه، برق، گاز در اجرای طرحهای گردشگری برای ورود بخش خصوصی اقدام کند.

قدمگاهی گفت: بخش خصوصی نیز به عنوان بهره بردار می تواند با استفاده از تسهیلات بانکی برای بهره برداری از زیرساخت ها، برای توسعه صنعت گردشگری اقدام کند.

به گفته وی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر اساس همین سیاست از هرگونه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه صنعت گردشگری شامل ایجاد هتل، استفاده از ظرفیت های مناطق نمونه گردشگری و واحدهای خدماتی بین راهی حمایت می کند.

وی همچنین با بیان اینکه 14 منطقه نمونه گردشگری در استان ایلام به تصویب رسیده است، افزود: اکنون اجرای کارهای مقدماتی با استفاده از شش سرمایه گذار بخش خصوصی در دست اقدام است.

قدمگاهی تاکید کرد: استان ایلام دارای ظرفیت های مطلوبی برای جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت گردشگری است.

استان ایلام دارای حدود 650 اثر ثبت شده تاریخی در فهرست ملی بوده که مربوط به دوران مختلف تاریخی است.



