به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ملاباشی در چهلمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی و روسای دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در محل هتل همای شیراز با استقبال از تاسیس وزارت ورزش در کشور گفت: اینکه نمایندگان مجلس تشخیص دادند که نیاز کشور به ورزش به حدی است که برای آن وزارتخانه تاسیس شود، به این معناست که خدمات ورزشی یکپارچه شده و در سطح بالا اداره شود.
معاون دانشجویی وزارت علوم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ورزش دانشجویی و دانشگاهی، از تاسیس دو سازمان خدمات رفاهی و تندرستی و تربیت بدنی دانشگاهی در کشور خبر داد و افزود: بزودی با تاسیس سازمان تندرستی و تربیت بدنی دانشگاه در کنار یکپارچه سازی خدمات رفاهی دانشجویی اعلام میشود.
وی با اشاره به اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان، از مدیران و اساتید تربیت بدنی دانشگاهها خواست دانشجویان را به فعالیتهای ورزشی جذب کنند و ادامه داد: علاقه داریم دانشجویان در کنار تحصیل در رشتههای خود به خصوص در دوره کارشناسی، کارنامهای موفق را نیز به هنگام فارغ التحصیلی به همراه داشته باشند. فارغ التحصیلان تربیت بدنی دانشگاهها که امروز تعداد آنها کم هم نیست می توانند رهنمودهای کلی برای سیاست گذاری در امر ورزشی کشور داشته باشند.
ملاباشی با انتقاد از عملکرد برخی پژوهشگاهها و پژوهشکدهها، گفت: امروز پژوهشگاهها به دور از دانشگاهها مشغول کار خودشان هستند در حالی که این پژوهشگاهها باید در کنار دانشگاه به تولید علم و حل مشکلات کشور بپردازند. پژوهشگاهی که بعد از 5 سال نتواند روی پای خود بایستد ، باید تعطیل شود. پژوهشگاهها آن قدر از وظایف اصلی خود برای پاسخگویی به مشکلات کشور دور شدهاند که به تربیت دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری روی آوردهاند.
وی از ارایه طرح تلفیق پژوهشگاهها و دانشگاهها در آینده نزدیک خبر داد و با بیان اینکه 2 واحد درس تربیت بدنی برای دانشجویان کافی نیست، تاکید کرد: باید دروس تربیت بدنی اختیاری در هر هشت ترم برای دانشجو پیش بینی شود تا دانشجو بتواند هر هشت ترم فارغ از درس و کلاس لباس ورزشی بپوشد و خود را دریابد.
چهلمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی و روسای دانشکدههای تربیت بدنی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از 17 بهمن ماه در شیراز آغاز و عصر امروز چهارشبه به کار خود پایان می دهد.
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