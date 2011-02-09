ایران اسلامی در شب 22 بهمن ماه، نورافشانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نورافشانی ها با بردهای کوتاه و بلند به همت ستاد کل نیروهای مسلح، یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی با همکاری ستاد دهه فجر در شب 22 بهمن به مدت 15 دقیقه انجام می پذیرد.
در 300 شهر از 31 مرکز استان و 20 نقطه شهر تهران شامل مراکز و میادین ذیل می باشد: برج میلاد و برج سپهر، میدانهای نبوت و شهید محلاتی، میدان ابوذر، میدان تجریش، میدان نماز، میدان معلم و پارک های بسیج (افسریه)، پرواز، پلیس (تهران پارس)، ملت و پامچال و بوستان دانشجو و ضلع شمال غرب میدان آزادی، بلوار سردار جنگل و دانشگاه آزاد حصارک، فلکه اول تهران پارس و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره).
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