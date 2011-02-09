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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

ایران اسلامی در شب 22 بهمن ماه، نورافشانی می شود

ایران اسلامی در شب 22 بهمن ماه، نورافشانی می شود

به مناسبت بزرگداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با تکبیر ملت ایران، 20 نقطه شهر ‏تهران و 300 شهر دیگر در روز پنجشنبه ساعت 21 توسط نیروهای مسلح نورافشانی می‌شود.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، این نورافشانی‌ ها با بردهای کوتاه و بلند به همت ستاد کل نیروهای مسلح، یگان‌ های ارتش جمهوری اسلامی ایران، ‏‏‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی با همکاری ستاد دهه فجر در شب 22 بهمن به مدت 15 دقیقه ‏انجام می‌ پذیرد‎.

در 300 شهر از 31 مرکز استان و 20 نقطه شهر تهران شامل مراکز و میادین ذیل می باشد: برج میلاد و برج ‏سپهر، میدان‌های نبوت و شهید محلاتی، میدان ابوذر، میدان تجریش،‌ میدان نماز، میدان معلم و پارک‌ های بسیج ‏‏(افسریه)، پرواز، پلیس (تهران پارس)، ملت و پامچال و بوستان دانشجو و ضلع شمال غرب میدان‌ آزادی، بلوار ‏سردار جنگل و دانشگاه آزاد حصارک، فلکه اول تهران پارس و مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره‎).

کد مطلب 1249512

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