22 طرح صنعتی در استان ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مظفر فروتن ظهر پنجشنبه در محل این ادره در جمع خبرنگاران از بهره برداری 22 طرح صنعتی و معدنی در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: هم اکنون استان ایلام دارای 700 پروانه بهره برداری صنعتی است که سرمایه گذاری واحدهای تولیدی استان بالغ برده هزارمیلیارد ریال است.

وی در خصوص طرحهای افتتاح در دهه فجر افزود: تعداد 22 طرح صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری 668 میلیارد ریال و 611 نفر اشتغالزایی همزمان با برگزاری جشن های گرامیداشت دهه فجر بهره برداری از آنها آغاز شده است.

رئیس سازمان صنایع ومعادن با اشاره به پیشینه صنعت در استان تصریح کرد: عمر صنعت استان کمتر از 22 سال بوده و عمده فعالیت های بخش صنعت ومعدن در طی دهه های اخیر خصوصا در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.

وی در ادامه به همراهی و همکاری صنعتگران استان و کشور در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها پرداخت و افزود: امروز اگر شاهد آرامش در بازار فروش و ثبات قیمت محصولات تولیدی هستیم حاصل همین مساعدتها است.

فروتن همچنین در مورد وضعیتهشت کارخانه صنعتی توسط دولت در استان گفت: این مصوبه مربوط به دور ا ول سفر ریاست جمهوری به استان بوده که به علت مغایر بودن مفاد مصوبه با اصل 44 قانون اساسی در سفر سوم اصلاح و مقرر شد اعتبارات 8 طرح صنعتی به سرجمع اعتبارات آمایش صنعتی اضافهشود و هم اکنون از همین محل طرح های خوب و تأثیر گذاری توسط بخش خصوصی با همکاری بانک صنعت ومعدن کشور در اکثر شهرستان های استان در حال اجرا هستند که پس از بهره برداری از آنها جهش قابل توجهی در بخش صنعت ومعدن به وجود خواهد آمد.