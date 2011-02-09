خواندن آثار دکارت هیجان انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "راهنمایی بر دکارت" اثر جان کریرو و جانت براتون اخیراً از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.

دکتر جانت براتون استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در مورد این کتاب و محورهای مورد بحث در آن به خبرنگار مهر گفت: فلسفه می‌تواند موضوع فوریتی شگرف باشد. شاید هیچ فیلسوفی مانند دکارت دارای این خصلت و ویژگی نباشد.

وی تصریح کرد: دکارت پرسشهایی را مورد تأمل قرار داد که همه ما در زندگی روزمره با آن مواجه بودیم ولی به مانند او آنها را مورد واکاوی قرار نمی‌دادیم. چه چیزی را من به قطع می‌توانم بدانم؟ آیا من در دنیا تنها هستم؟ آیا من همین جسم هستم؟ اگر من فقط جسم نیستم چه ارتباطی میان من و این جسم وجود دارد؟ چه چیزی یا چه کسی من را به وجود آورده است؟

وی یادآور شد: برای کسانی که برای اولین بار با دکارت و آرای او مواجه می‌شوند نوعی هیجان و ذوق در مورد چیزهایی که او به چالش می‌کشد وجود خواهد داشت. او معرفت و دانش ما را به چالش می‌کشد و خواهان تأمل در مورد آنها از سوی انسان است.

این استاد فلسفه در ادامه افزود: در واقع دکارت "می‌اندیشم" را قبل از وجود مطرح می‌کند و وجود را به آن مرتبط می‌سازد.

وی تأکید کرد: کسی که با دکارت و تأملات او مواجه می‌شود در تأمل اول در مورد "من" پرسش خواهد کرد. پرسش در مورد "من" باعث می‌شود تا پرسش در مورد معرفت و دانش مطرح شود و این پرسش نیز متعاقباً پرسش در مورد چگونگی جهان از طریق حواس را به وجود می‌آورد.

براتون بر آن است که یکی از نکات مهم در مورد دکارت و فهم آرای او توجه به بستر تاریخی و جغرافیایی این فیلسوف است.

وی در تکمیل صحبتهای خود می‌گوید: برخی معتقدند که برای بررسی آرای دکارت باید صرفاً از منظر تاریخی او را مورد بررسی قرار داد. برخی دیگر نیز مطالعه آرای او را به بعدی خاص تحویل می‌کنند. من عقیده دارم که دکارت را باید از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داد و اشتباه است که او به یک بعد فروکاسته شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این راهنما مشتمل بر مقالاتی جدی در مورد این فیلسوف تأثیرگذار و مهم است، گفت: در این اثر پرسشهای مطرح شده توسط دکارت مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین مواجه با دکارت در این اثر از منظرهای گوناگون و مختلف انجام شده است.

وی یادآور شد: برخی جوابهای ارائه شده در این اثر در مورد دکارت و پرسشهای او ممکن است با یکدیگر حتی در تضاد قرار گیرند. این خصلت فلسفه است که دیدگاههای مختلف و جوابهای متعدد به یک پرسش را ارائه می‌دهد.

این کتاب مشتمل بر سی مقاله درباره آرای این فیلسوف برجسته فرانسوی است. این کتاب به تأثیری که دکارت بر حوزه‌های فلسفه، منطق و ریاضیات داشته می‌پردازد. همچنین در این راهنما به تأثیر دکارت بر فیلسوفان بعد از او و میراث فکری به جای از او نیز به طور کامل پرداخته شده است.

این اثر در چهار بخش تنظیم شده است. زمینه فکری، ریاضیات و فلسفه طبیعی، معرفت شناسی و متافیزیک و میراث دکارت فهرست عناوین بخشهای این کتاب به شمار می‌روند.

تاملات در فلسفه اولی، گفتار در روش درست به کار بردن عقل، اعتراضات و پاسخها اثر دکارت، قواعد هدایت ذهن ، اصول فلسفه، و انفعالات نفس از جمله آثار دکارت است که به زبان فارسی ترجمه شده اند.