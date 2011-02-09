فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی غیر دولتی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه چهلمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی و روسای دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در محل هتل همای شیراز مهدی طالب پور رئیس پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم و سرپرست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی ضمن ارائه گزارشی از موفقیت های این فدراسیون در سال جاری، گفت: فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی تا پایان سال جاری در هیئت دولت به عنوان نهادی غیر دولتی به تصویب خواهد رسید و از این پس به این شکل به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی از ارتقاء پژوهشکده به پژوهشگاه تربیت بدنی خبر داد و تصریح کرد: نیازمند تشکیلاتی منظم‌تر و بزرگتر مانند دانشگاه تربیت بدنی در کشور هستیم تا با فعالیت در امور زیربنایی زمینه رشد ورزش کشور را فراهم کند. بخش‌های پراکنده وزارت علوم از دیگر چالش‌های ورزش دانشگاهی است که به دلیل نبود ساختار مشخص، موازی کاری فراوانی صورت می گیرد.

طالب پور با اشاره به اینکه تاسیس سازمان ورزش دانشگاهی در دستور کار وزارت علوم قرار دارد و این سازمان جایگزین تمام بخش‌های ورزش دانشگاهی در کشورخواهد شد، گفت: پژوهشگاه باید خود را برای جذب 3 درصد تولید ناخالص ملی کشور در برنامه پنجم توسعه آماده کند. تلاش می‌کنیم پژوهشگاه را به مرجع علمی ورزش کشور با حمایت از تحقیقات نیاز محور، تقاضا محور و کاربردی تبدیل کنیم. تمرکز در سیاست‌گذاری و تقسیم کار ملی از دیگر سیاست‌هایی است که پژوهشگاه دنبال می‌کند.

در ادامه این گردهمایی، محمدکشتی دار مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هایی در ابعاد ورزش های همگانی و قهرمانی برای دانشگاه ها تدوین شده است و برهمین اساس سرانه فضای ورزشی دانشگاه ها تا پایان برنامه پنجم توسعه به یک و نیم متر مربع به ازاء هر دانشجو ارتقاء خواهد یافت.

وی در ادامه از تشکیل شورای راهبردی توسعه ورزش دانشگاهی خبر داد وگفت: کمیته‌های این شورا مشکلات دانشگاه‌ها را رصد کرده و آئین‌نامه‌ها و برنامه‌های متناسب را در شورای راهبردی تصویب و با امضاء وزیر علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌کند.

چهلمین گردهمایی مدیران تربیت بدنی و روسای دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از 17 بهمن ماه در شیراز آغاز و عصر امروز به کار خود پایان می دهد.