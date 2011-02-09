تحلیل محصص از حضور کرش در فوتبال ایران/ نباید انتظار معجزه داشت

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قرار گرفتن نام "کارلوس کرش" به عنوان کاندیدای اصلی سرمربیگری تیم ملی ضمن بیان مطلب فوق گفت: این مربی احتیاجی به معرفی ندارد. کارنامه‌اش نشان می‌دهد در چه سطحی از فوتبال کار کرده است. وی چه در اسپورتینگ، رئال مادرید و منچستر و چه در تیم ملی پرتغال عملکرد قابل قبولی داشته است.

نباید از "کرش" انتظار معجزه داشت

وی اضافه کرد: این مربی در صورت توافق نهایی با فدراسیون فوتبال، قطعا در ایران با یک فضای تازه روبرو می‌شود و باید به وی وقت دهیم تا بتواند با برنامه‌ریزی به اهدافش دست یابد. از یک مربی بزرگ فقط نباید انتظار معجزه در زمان کوتاه را داشته باشیم، این ناعادلانه است که در دو ماه اول بخواهیم وی تیم ملی کشورمان را متحول کرده و 180 درجه تغییر دهد.

استفاده از مزیت بازی‌ با تیم‌های قدرتمند دنیا

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های بزرگ این مربی، انجام دیدارهای تدارکاتی بیشتر تیم ملی کشورمان با تیم‌های قدرتمند اروپا و جهان است. وی به خاطر آشنایی که با مربیان و فدراسیون‌های مختلف دارد و نفوذ بالایش می‌تواند اردوها و بازی‌های بسیار خوبی را برای تیم ملی فراهم کند. این مزیت باعث می‌شود ما بازی‌ بسیار خوبی با حریفان قدرتمند سطح اول دنیا داشته باشیم.

ارتباط فوتبال ما با مهد فوتبال دنیا خیلی کم است

وی با تاکید بر اینکه اگر کرش هدایت تیم ملی را بپذیرد 99 درصد با پرتغال، اسپانیا و یا با یکی از تیم‌های باشگاهی طراز اول دنیا مانند منچستریونایتد بازی خواهیم کرد که باید این موضوع را به فال نیک گرفت، افزود: باید قبول کنیم امروز ارتباط فوتبال ما با مهد فوتبال دنیا خیلی کم است. حتی به نظر من دیدار با برزیل هم یک بازی نمایشی بود تا بازی تدارکاتی.

رفتار "کرش" الگویی مناسب برای مربیان ایران

محصص "کرش" را یکی از مربیان با سابقه دنیای دانست در حالی که هنوز 57 سالش هم نشده و با اشاره به اینکه قطعاً حضورش می‌تواند تاثیرات بسیاری در رشد فوتبال ما داشته باشد، خاطرنشان کرد: کرش یک مربی حرفه‌ای است که رفتار و تفکراتش می‌تواند الگویی مناسب برای مربیان ایران باشد و تاثیر زیادی روی آنها و فوتبال کشورمان داشته باشد.

اگر بپذیرد، برگ برنده برای تیم ملی خواهد بود

وی اضافه کرد: این مربی پرتغالی تجربه حضور در تیم‌های مختلف دنیا را دارد، آفریقای جنوبی را به جام جهانی برد و در لیگ ژاپن هم فعالیت کرده است. حضور در تیم‌های مطرح باشگاهی و ملی اروپا را دارد و اگر قبول مسئولیت کند و هدایت تیم ملی ایران را بپذیرد، یک برگ برنده برای تیم ملی خواهد بود.

کرش فارق التحصیل دانشگاه مورینیو

مدرس AFC با بیان اینکه کرش یک معلم و مدرس برجسته است، اظهار داشت: وی طی سال‌های گذشته کلاس‌های مربیگری را زیر نظر AFC در عربستان برگزار کرده است. این مربی فارغ التحصیل تربیت بدنی از دانشگاه لیسبون است همان جایی که مورینیو از آن فارغ التحصیل شده که این نشان می‌دهد از سواد آکادمیک بالایی برخوردار است. کار کردن با مربیان برجسته‌ای همچون فرگوسن و بازیکنانی نظیر رونالدو، زیدان، بکام و ... نشان دهنده احترام و شان بالای این مربی است.

جهش بزرگ فوتبال ایران با "کرش"

وی در مورد اینکه آیا اخراج "کرش" از تیم ملی پرتغال نقطه منفی کارنامه‌ مربیگری وی بوده است، تاکید کرد: این مسئله در همه جای فوتبال رخ می‌دهد، شما لیپی و مربیان بزرگ دنیا را ببینید که در جام جهانی و یا جام‌های معتبر مختلف موفق نبوده و برکنار شدند. شکست‌ و موفقیت در فوتبال کنار هم هستند اما قطعاً با آمدن کرش به فوتبال ایران یک جهش بزرگ خواهیم داشت و فاصله خود را با فوتبال سطح اول آسیا و دنیا کاهش می‌دهیم.

سرعت پایین در تصمیم‌گیری مشکل بازیکنان تیم ملی

محصص در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه حضور کرش می‌تواند تاثیرات مثبتی در تیم‌های پایه فوتبال هم داشته باشد، افزود: امروز در فوتبال سرعت تصمیم گیری با ارزش‌ترین سرعت است. باید سیستم عصبی بازیکنان به موقع به عضلات برای واکنش مناسب دستور دهد که این امر براساس تمرین مستمر و برنامه‌ریزی صحیح محقق می‌شود. ما بازیکنان خوبی داریم اما در بازی با کره‌جنوبی همه شاهد بودند یکی از مشکلات اصلی ما همین سرعت پایین در تصمیم‌گیری بود.

ارزش بالایی یک صدم ثانیه در فوتبال

وی افزود: سرعت، دویدن از نقطه A به B نیست. زود تصمیم گرفتن، پاس با کیفیت دادن و با سرعت جابجا شدن، سرعت فوتبال را تشکیل می‌دهد. بعد از ارسال پاس تازه وظایف بازیکن شروع می‌شود. مثلا در تیم بارسلونا این اتفاق به خوبی قابل مشاهده است. آنها حتی بعد از این که توپ را از دست می‌دهند به زمین خودشان برنمی‌گردند و سعی می‌کنند فضاهای لازم برای حملات حریف را ببندند و اجازه بازیسازی به آنها را نمی‌دهند. امروز یک صدم ثانیه در فوتبال ارزش بالایی پیدا کرده است.

ارزش مدافعان میانی برای تیم‌های قدرتمند دنیا

رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه که جام ملت‌ها درس‌های زیادی به فوتبال ایران داد که باید از آنها برای پیشرفت استفاده کرد، اظهار داشت: در جام ملت‌ها ارزش مدافعان میانی تیم‌ها مشخص شد. یکی از دلایل سه پیروزی مهم ایران برابر عراق، کره‌شمالی و امارات، بازی خوب حسینی و عقیلی در منطقه میانی دفاع ما بود. حتی در بازی کره هم آنها باعث شدند بسیاری از حملات کره دفع شود. امروز تمام تیم‌های قدرتمند دنیا مدافعان خوبی را در اختیار دارند.

بازیکنان باید قابلیت بازی در پست‌های مختلف را داشته باشند

وی خاطرنشان کرد: البته مهاجمان هم باید یاد بگیرند به غیر از حمله باید از همان جلو به خوبی وظایف دفاعی را انجام دهند. این اشتباه است که فکر کنیم در فوتبال مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان در دسته‌های خاصی قرار می‌گیرند. بازیکنان باید قابلیت بازی در پست‌های مختلف را داشته باشند. مثلا وقتی یک مدافع عاشق دفاع کردن نباشد، قطعا وقت تیم را نباید با بازی دادن به وی هدر داد.

قطبی مستحق این انتقادات نبود

محصص در بخش دیگری از این گفتگو در مورد انتقادهای اخیر علیه افشین قطبی، گفت: قطبی مستحق این انتقادات نبود. وی رفت و شاید هیچوقت دیگر وی را نبینیم اما زحمات بسیاری برای تیم ملی کشید. شاید تنها بتوان آمدن وی را زیر سئوال برد که با چه گذشته‌ای هدایت تیم ملی را بر عهده گرفته اما بزرگترین اشتباه این است که قطبی را مقصر شکست تیم ملی بدانیم.

تایید استراتژی ایران برابر کره جنوبی

وی تصریح کرد: استراتژی ما برابر تیم کره یک استراتژی خوب بود که قطبی با توجه به شناختی که از این تیم داشت آن را در نظر گرفت. ما می‌توانستیم در آن بازی نتیجه بهتری بگیریم و یا با گل‌های بیشتر و شکست بدتر مقابل کره بازی را واگذار کنیم اما وی تلاش کرد به همان اندازه‌ای که آگاهی داشت تیم را در زمین هدایت کرد. من وی را مقصر نمی‌دانم.

75 میلیون جمعیت، 2 لژیونر!

مدرس AFC یکی از دلایل ناکامی تیم ملی را امکاناتی دانست که در اختیار بازیکنان قرار گرفته و خاطرنشان کرد: ما در ایران تنها یک کمپ برای تیم ملی داریم اما در کره و ژاپن از این کمپ‌ها زیاد است. استادیوم‌های ما استاندارد نیستند و از سوی دیگر تعداد لژیونرهای ما بسیار کاهش یافته است. ما با 75 میلیون جمعیت پیش از جام ملت‌ها تنها دو لژیونر به نام مسعود شجاعی و جواد نکونام داشتیم که آنها هم در تیم اوساسونا اغلب شروع کننده بازی نیستند.

پایان دوران کوتاه و شیرین دایی، مهدوی‌کیا و ...

وی با بیان اینکه امروز باید از حضور علی کریمی در شالکه شگفت زده شویم، افزود: در حالی که فوتبال ایران استعدادهای زیادی دارد و حداقل 20 بازیکن آن در لیگ‌ها و تیم‌های مطرح جهان حضور داشته باشند، تعداد آنها 3 نفر است. متاسفانه دوران ستارگانی مانند دایی، مهدوی‌کیا، باقری، خداداد عزیزی دوران شیرینی اما کوتاهی بود که زود گذشت و باید به فکر آینده بود. ارتباط برقرار کردن با تیم‌های مطرح دنیا و حضور استعدادیاب‌های آنها در ایران یکی از راه‌های حل این مشکل است.

بازیکنان ایران باهوش‌تر و مستعدتر از بازیکنان نیجریه، کامرون و غنا

محصص در پایان بازیکنان ایران را باهوش‌تر و مستعدتر از بازیکنان نیجریه، کامرون و غنا که امروز در تیم‌های مطرح اروپا و جهان بازی می کنند، دانست و گفت: متاسفانه در این سال‌ها تماس ما با تیم‌های مطرح کمتر شده و این مسئله به بازیکنمان ما لطمه زده است آنچنان که برخلاف گذشته نفرات مطرح‌مان در تصاویر فوتبال بین‌الملل قرار ندارند؛ به همین دلیل باید برای رفع نقاط ضعفمان به سمت بازیکنانی نظیر دژاگه برویم که وی هم ناز می‌کند و نمی‌آید.