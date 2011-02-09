ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر به پنج میلیون تن رسید

محمد راستاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با طرح های توسعه ای که طی سالیان اخیر در بنادر استان اعمال شده طول اسکله های بندر بوشهر در یکسال گذشته دو برابر شده و از یک هزار به دو هزار متر رسیده ست.

وی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی ایران طی سالیان اخیر توجه ای خاصی به بنادر استان بوشهر داشته به گونه ای که در چند سال اخیر برای اجرای طرح های بنادر 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

راستاد همچنین با اشاره به اجرای طرح اتصال بندر بوشهر به جزیره نگین، گفت: با اجرای این طرح تحولات بسیاری در رونق اقتصادی بندر بوشهر ایجاد می شود.

وی به آلودگی نفتی در سواحل بندر دیلم اشاره کرد و اظهارداشت: عملیات پاکسازی آلودگی نفتی ناشی از نشت نفت از خط لوله انتقال در منطقه دیلم با تلاش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و سایر ارگان ها همچنان ادامه دارد .