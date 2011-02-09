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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۸

راستاد:

ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر به پنج میلیون تن رسید

ظرفیت تخلیه و بارگیری در بندر بوشهر به پنج میلیون تن رسید

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با اجرای طرح توسعه بندر بوشهر ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر از سه به پنج میلیون تن در سال رسیده است.

محمد راستاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: با طرح های توسعه ای که طی سالیان اخیر در بنادر استان اعمال شده طول اسکله های بندر بوشهر در یکسال گذشته دو برابر شده و از یک هزار به دو هزار متر رسیده ست.

وی اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی ایران طی سالیان اخیر توجه ای خاصی به بنادر استان بوشهر داشته به گونه ای که در چند سال اخیر برای اجرای طرح های بنادر 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

راستاد همچنین با اشاره به اجرای طرح اتصال بندر بوشهر به جزیره نگین، گفت: با اجرای این طرح تحولات بسیاری در رونق اقتصادی بندر بوشهر ایجاد می شود.

وی به آلودگی نفتی در سواحل بندر دیلم اشاره کرد و اظهارداشت: عملیات پاکسازی آلودگی نفتی ناشی از نشت نفت از خط لوله انتقال در منطقه دیلم با تلاش اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و سایر ارگان ها همچنان ادامه دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر افزود: در همین راستا بالگرد و واحدهای جستجو به منطقه به منظور پایش منطقه و بررسی میزان آلودگی ایجاد شده، یدک کش، بارج، مولتی‌ کت به همراه بوم های اقیانوسی، ساحلی و رودخانه ای، اسکیمر، پاورپک و سایر تجهیزات جانبی به منطقه آلودگی اعزام شده است.

کد مطلب 1249524

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