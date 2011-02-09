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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

کمپینگ مهران افتتاح شد

ایلام - خبرگزاری مهر: کمپینگ مهران با حضور مدیر کل دفتر طرح‌های توسعه و تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری و طر‌حهای سازمان میراث فرهنگی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، افتتاح این کمپینگ از جمله پروژه‌های قابل بهره‌برداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در ایام دهه مبارک فجر بوده است.

صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کمپینگ مهران؛ قدمگاهی، مدیر کل دفتر توسعه طرح‌‌های توسعه و تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری، اسکندری،مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام به همراه معاونان، اعلایی استاندار ایلام و دیگر مسئولان محلی حضور داشتند.

عملیات ساخت کمپینگ مهران توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با هزینه 10 هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی از سال گذشته آغاز به کار و در سال جاری به اتمام رسید.

مدت زمان اجرای این پروژه 19 واحد خانه‌های پیش ساخته از جنس کانکس در فضایی به وسعت 12 هزار متر مربع ایجاد شده است.
 

کد مطلب 1249530

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