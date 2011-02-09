کمپینگ مهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، افتتاح این کمپینگ از جمله پروژه‌های قابل بهره‌برداری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در ایام دهه مبارک فجر بوده است.



صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح کمپینگ مهران؛ قدمگاهی، مدیر کل دفتر توسعه طرح‌‌های توسعه و تسهیلات معاونت سرمایه‌گذاری، اسکندری،مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام به همراه معاونان، اعلایی استاندار ایلام و دیگر مسئولان محلی حضور داشتند.



عملیات ساخت کمپینگ مهران توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با هزینه 10 هزار میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی از سال گذشته آغاز به کار و در سال جاری به اتمام رسید.



مدت زمان اجرای این پروژه 19 واحد خانه‌های پیش ساخته از جنس کانکس در فضایی به وسعت 12 هزار متر مربع ایجاد شده است.

