تلاش محققان کشور برای درمان آلزایمر و پارکینسون با سلولهای بنیادی

دکتر بهرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت های مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، افزود: فعالیت این مرکز بر مدل سازی بیماریهایی چون مانند آرتروز، آلزایمر و پارکینسون و کاربردی کردن سلولهای بنیادی برای ترمیم ضایعات ناشی از این بیماریها متمرکز شده است.

وی با بیان اینکه پروژه های تحقیقاتی در زمینه مدل سازی این بیماریها بر روی حیوانات تعریف و در حال اجرا است، اظهار داشت: علاوه بر این یکسری تحقیقات سلولی نیز در زمینه شرایط نگهداری سلولهای بنیادی در این مرکز در حال انجام است.



رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، اولین گام برای استفاده از سلولهای بنیادی در انسان را مدل سازی مناسب بیماریها در نمونه های حیوانی دانست و خاطر نشان کرد: برای این منظور سه بیماری آلزایمر، آرتروز و پارکینسون در نمونه حیوانی مدل سازی شد.



وی به جزئیات این تحقیق اشاره کرد و یاداور شد: طی مطالعاتی بیماری آرتروز مطابق آنچه در بدن انسان رخ می دهد، در نمونه حیوانی مدل سازی و پس از آن سلولهای بنیادی در مفصل تزریق شد با تزریق این سلولها در محل مورد نظر بررسی های لازم برای اثرات ترمیمی این سلولها در دستور کار قرار گرفت.



سلطانی مدل سازی بیماری پارکینسون و آلزایمر در نمونه های حیوانی را از دیگر اقدامات این مرکز تحقیقاتی نام برد و یاداور شد: در این تحقیق در نمونه های حیوانی بخشی از مغز که در افراد مبتلا به پارکینسون و آلزایمر تخریب می شود، به کمک مواد شیمیایی تخریب می شود و پس از آن سلولهای بنیادی را تزریق می کنیم.



وی به نتایج به دست آمده از درمان آلزایمر، پارکینسون و آرتروز با استفاده از سلولهای بنیادی اشاره کرد و ادامه داد: مدل سازیها بر روی حیوانات پیر که یادگیری آنها پایین تر از حیوانات دیگر است اجرایی شد و نتایج نشان داد که با تزریق سلولهای بنیادی سطح یادگیری آنها بهبود یافته است اما سطح حافظه آنها به سطح حیوانات جوان نمی رسد.



این محقق با تاکید بر اینکه این نتایج در فاز آزمایشگاهی به دست آمده است، ادامه داد: این تحقیقات بر روی موشهای صحرایی انجام شد و مطالعه در این زمینه همچنان ادامه دارد.