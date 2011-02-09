محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه "سیلوانو پرندی" به عنوان یکی از گزینه‌های سرمربیگری تیم ملی والیبال بامداد چهارشنبه وارد تهران می‎شود، اظهارداشت: توافقات با این مربی 64 ساله ایتالیایی در حدی بوده که او برای سفر به ایران و دنبال کردن مذاکرات اعلام آمادگی کرده است.

وی تصریح کرد: "پرندی" که مربیگری در تیمی مانند بلغارستان و حضور در رویداد بزرگی همچون رقابت‎های قهرمانی جهان را تجربه کرده است، فقط برای دنبال کردن مذاکرات و مطرح کردن شرایط کاری‎اش در ازای اطلاع از شرایط فدراسیون والیبال به ایران می‎آید. سفر وی به کشورمان به منظور قطعی شدن همکاری با او نیست.

رئیس فدراسیون والیبال ضمن بیان اینکه برای انتخاب سرمربی تیم ملی گزینه‎های دیگری هم مدنظر داریم، ادامه داد: "خولیو ولاسکو" یکی از آنهاست که هفته آینده سفر خود به ایران را انجام می‎دهد تا مذاکرات نهایی با وی به صورت حضوری و در تهران انجام شود. وی مربی آرژانتینی الاصل ایتالیایی است که سرمربیگری در تیم ملی اسپانیا را به آخرین تجربه کاری در کارنامه دارد.

داورزنی در پاسخ به این پرسش که "از میان "پرندی" و "ولاسکو" کدامیک برای حضور در راس تیم ملی والیبال در اولویت قرار دارند؟"، تاکید کرد: هیچ کدام؛ اولویت سرمربیگری در تیم ملی والیبال ایران با کسی است که توافقات لازم با وی صورت گیرد.

وی ادامه داد: داشتن کارنامه موفق یکی از معیارهای همکاری است. اما در نهایت هر مربی که شرایط معقول داشته و بتواند شرایط فدراسیون والیبال را هم بپذیرد حضورش در ایران برای هدایت ملی‎پوشان کشورمان نهایی می‎شود. به همین دلیل افراد مطرح شده در حد "گزینه" هستند نه "سرمربی قعطی تیم ملی".

رئیس فدراسیون والیبال با یادآوری اینکه "زوران گائیچ" و "آناستازی" گزینه‎های دیگر سرمربیگری در تیم ملی بودند که همکاری با آنها به طور کامل منتفی شده است، گفت: به غیر از "پرندی" و "ولاسکو" گزینه‎های دیگری برای حضور مربیگری در تیم ملی والیبال داریم. در صورتیکه با این دو مربی ایتالیایی به توافق نرسیم، گزینه‎های دیگر را مطرح کرده و باب مذاکره با آنها را باز می‌کنیم.

داورزنی تاکید کرد: از میان "پرندی" و "ولاسکو" هم هیچکدام برای حضور در راس تیم ملی والیبال در اولویت نیستند. هر مربی که بتواند شرایط ما را بپذیرد در اولویت همکاری قرار دارد.