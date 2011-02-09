سفر رئیس جمهور به مشهد لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از چند هفته پیش بحث سفر رییس جمهوری به مشهد، برای افتتاح چند طرح بزرگ صنعتی، معدنی و عمران شهری، مطرح شد و هر بار بنا به دلایلی که چندان برای مسئولان این شهر، بویژه رسانه های گروهی معلوم نیست، لغو شد.

رئیس جمهور قرار بود در این سفر، پروژه قطار شهری مشهد، معدن سنگ آهن سنگان خواف را به همراه 32 طرح دیگر صنعتی و معدنی افتتاح کند.

در آخرین تصمیم گیری راجع به سفر رییس جمهور، قرار بود احمدی نژاد، شبانگاه سه شنبه وارد مشهد شود، صبح امروز چهارشنبه در مراسم جشنواره صنعت و معدن خراسان رضوی طرح های یاد شده را افتتاح کند، که البته چنین نشد.

بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از استانداری خراسان رضوی، قرار است به جای رییس جمهور، محمد رضا رحیمی معاون اول وی، در این مراسم شرکت کند.

بر پایه این خبر و به دنبال دعوتنامه ای که صبح امروز به دفتر خبرگزاری مهر در خراسان رضوی ارسال شده است، در ساعت 13 و 30 دقیقه بعد ازظهر امروز چهارشنبه، اعضای شورای اداری استان، به سالن صبای صداو سیما فراخوانده شده اند تا با شرکت در جشنواره ای تحت عنوان جشنواره صنعت و معدن، شاهد افتتاح طرح های صنعتی و معدنی به دست معاون اول رییس جمهور باشند.

این طرح ها در زمینه صنایع نساجی، ساختمانی، شیمیایی، غذایی، فلزی و غیر فلزی، نساجی، برق و الکترونیک، قطعات خود رور و صنایع چوب می باشد که بیش از شش هزار و 679 میلیارد ریال سرمایه گذاری در آنها انجام شده است.

برای قطار شهری مشهد نیز در 15 سال گذشته که از آغاز عملیات آن می گذرد، 450 میلیارد تومان هزینه شده است.

