به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام سازمان تربیت بدنی مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به ریاست حمید سجادی از ساعت 14:30 روز سه شنبه سوم اسفندماه در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.



محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، مهدی محبی قهرمان سابق آسیا و سهراب دهقان داوربین المللی کشتی سه کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون کشتی هستند.



در همین حال امورمجامع فدراسیون های ورزشی اعلام کرد که صبح و بعد ازظهر امروز چهارشنبه مجامع انتخاباتی هندبال و گلف در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.