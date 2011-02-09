به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام سازمان تربیت بدنی مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به ریاست حمید سجادی از ساعت 14:30 روز سه شنبه سوم اسفندماه در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، مهدی محبی قهرمان سابق آسیا و سهراب دهقان داوربین المللی کشتی سه کاندیدای احراز پست ریاست فدراسیون کشتی هستند.
در همین حال امورمجامع فدراسیون های ورزشی اعلام کرد که صبح و بعد ازظهر امروز چهارشنبه مجامع انتخاباتی هندبال و گلف در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.
امور مجامع سازمان اعلام کرد/
مجمع انتخابات فدراسیون کشتی سوم اسفند برگزار میشود
مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی روز سوم اسفند با رقابت سه کاندیدا برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام سازمان تربیت بدنی مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کشتی به ریاست حمید سجادی از ساعت 14:30 روز سه شنبه سوم اسفندماه در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
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