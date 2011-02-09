آغاز بهره برداری از سد مخزنی ماملو با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، سد ماملو در 5/2 کیلومتری پایین دست محل الحاق رودخانه های جاجرود و دماوند و در حدود 45 کیلومتری شرق تهران احداث شده است.

عملیات احداث این سد که به منظور تامین آب 64 هزار هکتار اراضی زراعی دشت ورامین و پاکدشت و تامین بخشی از آب شرب جنوب تهران ایجاد شده از سال 81 آغاز شده است.

حجم کل مخزن این سد 250 میلیون متر مکعب است و حجم مفید آن بالغ بر 202 میلیون متر مکعب است. این سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 89 متر طول تاج 807 متر و عرض تاج 10 متر با عملیات 575 هزار و 600 متر مکعب خاکبرداری ، 619 هزار متر مکعب سنگ برداری ، خاکریزی حجم 7 میلیون و 394 هزار متر مکعب و حجم کل بتون ریزی 90 هزار متر مکعب احداث شده است .

