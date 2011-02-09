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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۹

صبح امروز صورت گرفت؛

آغاز بهره برداری از سد مخزنی ماملو با حضور رئیس جمهور

آغاز بهره برداری از سد مخزنی ماملو با حضور رئیس جمهور

با حضور رئیس جمهور بهره برداری از سد مخزنی ماملو که بر روی رودخانه جاجرود احداث شده ، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سد ماملو در 5/2 کیلومتری پایین دست محل الحاق رودخانه های جاجرود و دماوند و در حدود 45 کیلومتری شرق تهران احداث شده است.

عملیات احداث این سد که به منظور تامین آب 64 هزار هکتار اراضی زراعی دشت ورامین و پاکدشت و تامین بخشی از آب شرب جنوب تهران ایجاد شده از سال 81 آغاز شده است.

حجم کل مخزن این سد 250 میلیون متر مکعب است و حجم مفید آن بالغ بر 202 میلیون متر مکعب است. این سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع 89 متر طول تاج 807 متر و عرض تاج 10 متر با عملیات 575 هزار و 600 متر مکعب خاکبرداری ، 619 هزار متر مکعب سنگ برداری ، خاکریزی حجم 7 میلیون و 394 هزار متر مکعب و حجم کل بتون ریزی 90 هزار متر مکعب احداث شده است .
 

کد مطلب 1249539

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