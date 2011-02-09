به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عسگری با اعلام این مطلب افزود: لازم می دانم که به عنوان مسئول کمیته داوران از مسعود مرادی که در برنامه نود دوشنبه شب بدون طرفداری و مسئولانه وظیفه‌اش را انجام داد، تشکر کنم.

وی اضافه کرد: مسعود مرادی بسیار حرفه‌ای و آگاهانه عمل کرد و درست براساس تاکیدهای فیفا در صحنه‌هایی که باید حق را به داور می داد، داد و در صحنه‌هایی که واضح نبود به درستی گفت که تصمیم داور درست‌ترین تصمیم و ارجح است.

سرپرست کمیته داوران تصریح کرد: مرادی در برنامه دیشب بسیار آگاهانه عمل کرد و حتی تصمیم هایی که از سوی داوران مانند دو پنالتی که در دیدار فولاد و نفت تهران به اشتباه گرفته شده بود را به درستی عنوان کرد. در کل کمیته داوران خوشحال است که واقعیت‌ها بیان شد. کمیته داوران به دنبال چنین کارشناسانی است که به درستی درباره عملکرد داوران قضاوت کنند.

عسگری در پایان گفت: کاری که مسعود مرادی کرد بزرگترین حمایت از داوران است و کمک بسیاری می کند تا داوری ارتقا پیدا کند. حمایت کورکوانه از تصمیمات داوران و مخصوصا اشتباهات شان باعث می شود تا داوری به بیراهه برود. امیدواریم از این پس همه کارشناسانی که به برنامه‌های مختلف تلویزیونی می روند نظیر مسعود مرادی عمل کنند و واقع بینی را در سرلوحه کارشناسی‌شان قرار دهند.