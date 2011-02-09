25 مجموعه گردشگری در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح چهارشنبه در بازدید از این طرح ها افزود: این تاسیسات شامل هتل، مهمانپذیر و مجتمع های اقامتی، پذیرایی در این استان، درصف بهره مندی از تسهیلات بانکی هستند.

وی اظهار داشت: در صورت استفاده این طرح های سرمایه گذاری گردشگری از تسهیلات بانک ها، مبلغ سه هزار و 600میلیارد ریال طرح ارائه شده در حوزه سرمایه گذاری این استان از تسهیلات بانکی بهره خواهند برد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان در ادامه یاداور شد: با راه اندازی این تاسیسات گردشگری در استان گلستان، هزار و 323 فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

فعالی خاطرنشان کرد: درحوزه سرمایه گذاری گردشگری این استان، تاکنون مبلغ یکهزار میلیارد ریال مصوبه تایید و ازتسهیلات بانکی بهره برده اند و دو هزار و 600میلیارد ریال دیگر آن نیز درصف بهره مندی از این تسهیلات است.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد 55 بسته سرمایه‌گذاری دراین استان آماده سرمایه گذاری است و مطالعات امکان‌سنجی آنها انجام شده، مجموع سرمایه گذاری پیشنهادی دراین استان در زمینه گردشگری در سال جاری شش هزار و 350میلیارد ریال است.

وی گفت: بهره مندی این طرح های سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی در روند پیشرفت کار موثر خواهد بود.