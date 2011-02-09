ثروت آل مبارک ؛ گزارشی از گنج پنهان "فرعون" و محل نگهداری آن

در حالی که شبکه های مختلف تلویزیونی تصاویری از مناطق فقیرنشین مصر و زندگی سخت و دشوار مردم این کشور پخش می کنند رسانه های خبری ثروت "حسنی مبارک" و خانواده وی را بین 40 تا 70 میلیارد دلار برآورد می کنند.

یکی از منابع کسب در آمد خانواده مبارک آن بود که هر نوع تجارتی که در مصر قرار بود انجام شود باید بخشی از سهم خود را به این خانواده اختصاص می داد و شرکت های خارجی نیز برای کسب مجوز ورود به بازار مصر باید 20 درصد از سهام خود را به نام خانواده مبارک می کردند.

در همین رابطه سی.بی.اس نیوز می نویسد: در طی سالهای گذشته داستانهای مختلفی درباره ثروت مبارک و دو پسرش جمال و علاء وجود داشت و گفته می شد که ثروت این خانواده بیش از 30 میلیارد دلار است اما اکنون با جدی شدن امکان انقراض حکومت مبارک در مصر سوالهایی درباره اینکه "رقم دقیق دارائی های مبارک چقدر است؟ مبارک این پولها را از کجا آورده؟ و او این همه پول را در کجا نگهداری می کند؟" در ذهن مردم مصر و مردم دیگر کشورهای جهان شکل گرفته است.

به نوشته این رسانه خبری، هر چند هم اکنون تمام نگاه ها به آینده دموکراسی در مصر دوخته شده اما به غیر از تظاهرات علیه مبارک، در خیابانهای مصر وقایع دیگری همچون فساد، دزدی و سرقت نیز وجود دارد.

بر اساس این گزارش، یکی از منابع کسب درآمد خانواده مبارک آن بود که هر نوع تجارتی که در مصر قرار بود انجام شود باید بخشی از سهم خود را به این خانواده اختصاص می داد و شرکت های خارجی نیز برای کسب مجوز ورود به بازار مصر باید 20 درصد از سهام خود را به نام خانواده مبارک می کردند.

یکی دیگر از راه های کسب درآمد خانواده مبارک، فساد بود و با اطمینان می توان گفت خانواده مبارک و نزدیکان آنها همه درگیر فساد مالی بودند. بطوری که اگر فردی درمصر به بهانه فساد مالی بازداست می شد از سوی پلیس مورد بازخواست قرار می گرفت و این در حالی بود که پلیس مصر خود حلقه کوچکتری از فساد موجود در حکومت این کشور بود.

خانواده مبارک به ترتیب از راست جمال، حسنی، سوزان و علاء مبارک

در همین رابطه "کریستوفر دیویدسن" پروفسور دانشگاه دورهام انگلیس و از کارشناس مسائل خاورمیانه می گوید : شرکت های خارجی که خواهان ورود به بازار مصر بودند باید سهمی را به خانواده مبارک می دادند. این کار موجب می شد که آنها متحدان نزدیکی در حکومت و ارتش داشته باشند و نسبت به امنیت تجارت خود در مصر نیز مطمئن شوند.

از سوی دیگر روزنامه گاردین انگلیس فاش کرد: براساس گزارش های محرمانه ثروت حسنی مبارک و خانواده اش بیش از 70 میلیارد دلار است. خانواده مبارک این ثروت را در بانک های سوئیس، انگلیس، آمریکا و مصر واریز کرده است.

"سوزان مبارک" همسر حسنی مبارک نیز در باشگاه میلیاردرهای سال 2000 ثبت شده است . سوزان پول هایش را بیشتر در بانک های آمریکا قرار داده، اما در پایتخت های برخی کشورهای اروپایی مانند لندن، فرانکفورت، مادرید ، پاریس و دبی نیز به ساخت و ساز مشغول است. گاردین افزود: حسنی مبارک در 30 سال گذشته با سوء استفاده از پست ریاست جمهوری و مقام های نظامی که داشته توانسته میلیاردها دلار ثروت جمع کند و به همراه خانواده اش این ثروت هنگفت را به خارج از مصر و بانک هایی مانند یو بی اس سوئیس منتقل کرده است.

این روزنامه نوشت: خانواده مبارک با سرقت اموال مردم مصر در زمینه های مسکن و هتل سازی نیز سرمایه گذاری های گسترده انجام داده اند.

بر اساس گزارش های محرمانه ثروت جمال مبارک پسر حسنی مبارک به 17 میلیارد دلار می رسد که در بانک های سوئیس، آلمان، آمریکا و انگلیس واریز شده است.

"سوزان مبارک" همسر حسنی مبارک نیز در باشگاه میلیاردرهای سال 2000 ثبت شده است . سوزان پول هایش را بیشتر در بانک های آمریکا قرار داده، اما در پایتخت های برخی کشورهای اروپایی مانند لندن، فرانکفورت، مادرید، پاریس و دبی نیز به ساخت و ساز مشغول است.

گاردین می نویسد: علاء مبارک نیز در داخل و خارج از مصر 8 میلیارد دلار سرمایه دارد و مالک دو فروند هواپیمای شخصی و یک قایق لوکس است که بیش از 60 میلیون یورو ارزش دارد.